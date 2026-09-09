    • 9 de septiembre de 2026 - 11:23

    Los Azules celebró con las comunidades del norte de Calingasta en el "Festival de Juegos y Sonrisas"

    Familias de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral participaron de una jornada con juegos, entretenimiento y la presentación de los payasos del Circo Xumec en el Playón Deportivo de Puchuzun.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Más de 150 vecinos de las comunidades del norte de Calingasta participaron del “Festival de Juegos y Sonrisas”, una propuesta recreativa impulsada por Los Azules junto a empresas contratistas y organizaciones de la zona.

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    La actividad se desarrolló en el Playón Deportivo de Puchuzun y reunió a familias de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral, que disfrutaron de diferentes juegos y propuestas de entretenimiento destinadas tanto a chicos como a grandes.

    Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de los payasos del Circo Xumec, quienes acompañaron las actividades y aportaron color y diversión al encuentro.

    La iniciativa fue posible a partir del trabajo conjunto entre el equipo de Relaciones Comunitarias de Los Azules, las empresas Andilog, Rehabilitar, Chiconi, MPC, Caterwest, Mapal Sigma, Huarpe y DAMS, y el Merendero Niño Feliz, que realizaron distintos aportes para concretar la propuesta.

    Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan generar espacios de participación y encuentro entre las comunidades cercanas al proyecto, empresas y organizaciones locales.

    En ese sentido, Los Azules continúa desarrollando actividades orientadas a fortalecer el vínculo con las comunidades vecinas y acompañar iniciativas que contribuyan al desarrollo social de Calingasta a través del trabajo articulado.

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