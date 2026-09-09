Los Azules celebró con las comunidades del norte de Calingasta en el "Festival de Juegos y Sonrisas"

Familias de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral participaron de una jornada con juegos, entretenimiento y la presentación de los payasos del Circo Xumec en el Playón Deportivo de Puchuzun.

Más de 150 vecinos de las comunidades del norte de Calingasta participaron del “Festival de Juegos y Sonrisas”, una propuesta recreativa impulsada por Los Azules junto a empresas contratistas y organizaciones de la zona.

La actividad se desarrolló en el Playón Deportivo de Puchuzun y reunió a familias de Puchuzun, Villa Nueva y Villa Corral, que disfrutaron de diferentes juegos y propuestas de entretenimiento destinadas tanto a chicos como a grandes.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de los payasos del Circo Xumec, quienes acompañaron las actividades y aportaron color y diversión al encuentro.

La iniciativa fue posible a partir del trabajo conjunto entre el equipo de Relaciones Comunitarias de Los Azules, las empresas Andilog, Rehabilitar, Chiconi, MPC, Caterwest, Mapal Sigma, Huarpe y DAMS, y el Merendero Niño Feliz, que realizaron distintos aportes para concretar la propuesta.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan generar espacios de participación y encuentro entre las comunidades cercanas al proyecto, empresas y organizaciones locales.