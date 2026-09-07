Cuyo apuesta a educar sobre el rol de los minerales en la vida cotidiana

Cada interacción digital contemporánea, desde enviar un mensaje instantáneo hasta navegar en una red social o recargar un vehículo eléctrico, depende de un entramado industrial invisible a simple vista. En el corazón de los microchips, las baterías de litio, los circuitos de cobre y las pantallas de última generación descansa una realidad insoslayable: la presencia constante de los recursos minerales en la configuración del mundo moderno.

Durante mucho tiempo, el debate en torno a los recursos minerales permaneció acotado al ámbito económico y a las agendas de la política pública, sin embargo, la aceleración de la transición energética y el avance de la tecnología de uso personal comenzaron a modificar esta percepción. En la actualidad, comprender de dónde proceden los insumos esenciales del ecosistema digital ha dejado de ser un tema solamente técnico para convertirse en un objeto de reflexión ciudadana indispensable.

Esta inquietud por acortar la brecha entre el sector minero y la enseñanza escolar encontró un canal de expresión en el ámbito de la formación docente a través de la capacitación "De la minería a la vida cotidiana" , desarrollada de manera conjunta entre la Secretaría de Minería de la Nación y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

A lo largo de tres ediciones consecutivas desarrolladas entre fines de 2025 y el transcurso de 2026, casi 14.000 educadores de todas las especialidades, se inscribieron para acceder a contenidos sobre el rol de los recursos minerales en el desarrollo industrial y la vida actual. La propuesta brindó un enfoque integral sobre la minería, contemplando tanto sus procesos técnicos-productivos como sus implicancias sociales, ambientales y económicas. A su vez, la capacitación contó con actividades didácticas y materiales audiovisuales para facilitar la implementación de estas temáticas en el aula.

Las capacitaciones desarrolladas registraron un amplio alcance federal, sumando inscriptos de todo el país a lo largo de sus tres cohortes. Esta convocatoria sugiere que la inquietud no responde únicamente a realidades locales o a la cercanía con proyectos productivos, sino a un nuevo contexto productivo, tecnológico y ambiental.

Para fines de 2026, los docentes que ya participaron de esta primera instancia formativa tendrán la posibilidad de ampliar los saberes incorporados con un nuevo curso. En esta edición se relacionará la industria minera con las fuentes de provisión de energía, incluyendo la energía nuclear; los agrominerales y la necesidad de todos los minerales en detalle para resaltar su valor en el desarrollo de la vida cotidiana.

Educar: el desafío local ante la falta de contenidos

En Cuyo, si bien la provincia de San Juan es líder en oferta educativa minera, profesionales de la provincia de Mendoza vieron la necesidad de sumar una formación para docentes debido a la ausencia de contenidos sobre el reino mineral en más de 20 años. Eddy Lavandaio y Cecilia de Blassi presentaron a la Coordinación General de Educación Superior de la DGE “El suelo que pisamos” en 2022.

Este proyecto presentado a través del IES 9-019 INSUTEC fue diseñado para asegurar el mejoramiento de la capacitación inicial y continua de los docentes como factor clave de la educación, brindando una base de información científica y tecnológica respecto a saberes geológicos y de los recursos minerales, así como conocer los beneficios de la actividad minera y su impacto en la economía local, regional y nacional, hasta entonces, desconocida por la mayoría de los docentes mendocinos.

La relevancia de “El suelo que pisamos” fue tal, que algunos medios lo titularon como “polémico curso para docentes”, organizaciones ambientalistas mendocinas cuestionaron la decisión de la DGE, mientras que los industriales metalúrgicos ASINMET, apoyaron este gran avance. La Cámara de Diputados de Mendoza lo declaró “de Interés” en noviembre de 2022, por su aporte a la concientización sobre la importancia que tiene extraer de la corteza terrestre las materias primas que sirven de soporte al desarrollo tecnológico e industrial del mundo.

Las nuevas autoridades de la DGE a través de la Dirección de Educación Superior y el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, reconocieron la importancia de formar a los docentes en el valor económico y social que tienen los minerales, desarrollando desde 2024 “Nuestro suelo – Maravillas minerales de Mendoza”. Esta capacitación ha tenido excelente repercusión, teniendo 622 inscriptos en su tercera cohorte. Lo importante de la edición 2026 es que sumó a profesionales además de docentes, teniendo 237 inscriptos. En 2025 se registraron 700 inscripciones en las primeras 20 horas, y debido a que el cupo es de 600 participantes, se debió abrir una nueva inscripción.

Nuevas propuestas formativas

Los perfiles técnicos específicos ligados a los servicios que requiere la industria de los minerales también se consideran relevantes, y tienen su nuevo ámbito de formación en Mendoza. El 27 de agosto comenzó la formación profesional “Perforista minero” que contó con 1000 inscriptos para un cupo de 140 estudiantes. El proyecto fue desarrollado por la Dirección Provincial de Minería y el Instituto Superior Tecnológico (INSUTEC), con el acompañamiento de la Dirección de Educación Superior y empresas de perforistas. Aunque con bajo porcentaje de inscriptas, esta formación promueve la participación y el desarrollo de las mujeres en esta industria, y cuenta con el apoyo institucional de Women in Mining Argentina.

Como respuesta al potencial local en cuanto a minerales estratégicos para la transición energética global, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo creó en 2026 un espacio de formación técnica para potenciar el capital humano mediante herramientas teórico-prácticas para obtener datos del subsuelo. La “Diplomatura en Perforación Diamantina aplicada a la Exploración Minera” está dirigida tanto como a profesionales y estudiantes de Geología, Ingeniería, como a técnicos superiores y personal idóneo de empresas mineras y de perforación.

Exploración minera: el futuro de Mendoza y la defensa del agua

Aunque con más de tres décadas de atraso con respecto a San Juan, Mendoza se prepara para el boom exploratorio. La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza anunció la creación de la carrera de Ingeniería de Minas que tendrá una titulación intermedia de Técnico Universitario en Operación Minera; destacando la incorporación de las temáticas más importantes para el desarrollo de la minería moderna. Entre ellas se encuentran la gestión eficiente del agua y la energía, la digitalización de los procesos productivos, y aspectos de economía circular contemplando todas las etapas de la industria. La Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés la creación de la carrera, resaltando que “representa una herramienta para acompañar el desarrollo de una matriz productiva más diversificada, generando recursos humanos especializados, empleo calificado y arraigo territorial, con una mirada que integra producción, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental”. Esta formación de 5 años se dictará desde 2027 en Mendoza y Santa Cruz.