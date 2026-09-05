Knight Piésold Argentina cumple 21 años acompañando el desarrollo minero de San Juan

En 2005 comenzaba en Argentina un recorrido que tendría a San Juan como uno de sus puntos de partida. Más de dos décadas después, continua con una presencia activa en la provincia, acompañando los desafíos de una industria minera que no ha dejado de crecer, transformarse y proyectarse hacia el futuro.

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A lo largo de este camino, sus equipos han participado en los proyectos más relevantes de San Juan, aportando conocimiento especializado y soluciones para desafíos de alta complejidad. Esa experiencia acompañó también el crecimiento de la compañía y el desarrollo de capacidades cada vez más especializadas.

Hoy, con un equipo de más de 300 profesionales especializados , Knight Piésold Argentina es referente en consultoría para los sectores de minería, energía, petróleo y gas.

Su trabajo integra disciplinas como ingeniería civil, geotecnia, electromecánica, hidráulica y ambiental. Esta capacidad multidisciplinaria permite abordar los proyectos desde una mirada integral promoviendo soluciones innovadoras acorde a las necesidades de nuestros clientes y al contexto local.

En San Juan, esa experiencia se traduce en un conocimiento construido a lo largo de años de trabajo en la provincia y en contacto con los desafíos propios de su industria minera. Actualmente, Knight Piésold continúa participando en los proyectos más relevantes y poniendo sus capacidades técnicas al servicio de una actividad que atraviesa una nueva etapa de desarrollo.

Para Alejandro Demonte, gerente general de Knight Piésold Argentina, esa continuidad es parte fundamental del recorrido de la compañía. “San Juan está vinculada a nuestra historia desde el comienzo. Crecimos acompañando proyectos que fueron marcando el desarrollo de la minería en la provincia y, en ese camino, también crecieron nuestros equipos y nuestras capacidades. Después de 21 años, seguir siendo parte de los desafíos que plantea la industria sanjuanina nos impulsa a continuar aportando conocimiento, compromiso y excelencia en cada proyecto”, destacó Demonte.

El liderazgo técnico desarrollado en el país también permitió que profesionales de Knight Piésold Argentina llevaran sus capacidades a operaciones internacionales en África, Asia y Latinoamérica, proyectando hacia otros mercados conocimiento construido desde Argentina.

Detrás de ese crecimiento hay, fundamentalmente, equipos. Profesionales de distintas especialidades que trabajan de manera integrada desde oficinas y proyectos, combinando conocimiento y capacidades para responder a desafíos cada vez más complejos.

A 21 años de aquel comienzo, Knight Piésold mira hacia adelante con San Juan como parte de ese futuro. Frente a una industria minera que proyecta nuevas oportunidades para la provincia, la compañía continúa apostando por acompañar su desarrollo y aportar conocimiento especializado, excelencia técnica y trabajo en equipo a los desafíos que vienen.