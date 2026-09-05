Nublado, frío y con fuerte viento sur: así estará el clima en San Juan este sábado 5 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este sábado 5 de septiembre en San Juan será un día frío, con cielo nublado y un fuerte viento sur que se hará presente desde la mañana hasta la noche con ráfagas importantes.

Según anticipó el pronóstico, la jornada se presentará fría en la mañana con la llegada de viento sur que tendría una velocidad de entre 30 y 40 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 60 km/h. Por esto es que San Juan permanece bajo alerta amarilla.

Por la tarde y la noche se espera que las condiciones continúen similares, con viento y nubosidad, aunque sin la presencia de lluvia. Durante la jornada la temperaruta máxima no superará los 13°C, poniendo un alto así a los días agradables que se vivieron previamente en la provincia.

Para el domingo se prevé que continuará el frío. Durante la madrugada podría haber lluvias y nevadas, señaló el SMN. Por la mañana cesará el viento y se espera que el día sea frío con mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.