    • 4 de septiembre de 2026 - 20:41

    Suspendieron la Feria Agroproductiva en el Parque de Mayo por el pronóstico del tiempo

    La tradicional iniciativa prevista para este sábado en el Paseo de Las Palmeras debió ser postergada debido a las condiciones climáticas anunciadas para la jornada. Desde el área organizativa informaron que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de realización.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inestabilidad climática prevista para este fin de semana en la provincia alteró la agenda de actividades al aire libre. La nueva edición de la Feria Agroproductiva, que iba a llevarse a cabo este sábado 5 de septiembre en el Paseo de Las Palmeras del Parque de Mayo, fue suspendida de manera preventiva ante los pronósticos meteorológicos adversos anunciados para la región.

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    El evento, que se había instalado como un clásico punto de encuentro para los vecinos y productores locales, iba a desarrollarse en el horario de 10:00 a 14:00. Sin embargo, las autoridades decidieron reprogramar el evento para preservar la seguridad de los expositores y del público que suele concurrir masivamente a cada convocatoria.

    Producción local y servicios sanitarios postergados

    La feria se había armado como una gran vidriera para los emprendedores de la economía regional, con una variada oferta que incluía hortalizas, vinos artesanales, aceites de oliva, dulces, miel, frutas y verduras de estación, conservas y panificados elaborados en distintos departamentos de la provincia.

    Además del circuito comercial y gastronómico, la propuesta oficial contemplaba la instalación de postas de atención y servicios de organismos provinciales. Entre los atractivos principales se destacaba la presencia del Vacunatorio Móvil del Ministerio de Salud, una herramienta clave para que los asistentes pudieran completar de forma totalmente gratuita las dosis del calendario nacional de vacunación.

    Desde la organización indicaron que los productores y artesanos inscriptos serán notificados en breve sobre la reprogramación del evento, y se anunciará oportunamente la nueva fecha en la que el Paseo de Las Palmeras volverá a abrir sus puertas para recibir a las familias sanjuaninas.

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