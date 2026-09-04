Proponen incorporar un distintivo de las Islas Malvinas en los uniformes escolares de San Juan

Una iniciativa legislativa ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan con el objetivo de incorporar un distintivo de las Islas Malvinas en la indumentaria escolar obligatoria. El proyecto fue presentado por el diputado provincial Franco Aranda (Frente Renovador) en conjunto con el legislador Eduardo Cabello.

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La medida está orientada a estudiantes de los niveles primario y secundario de toda la provincia, alcanzando tanto a instituciones de gestión pública como privada. Según se detalla en el texto, el emblema deberá ubicarse de manera visible en la manga izquierda del guardapolvo o uniforme.

El impulso inicial de la medida no surgió de los despachos legislativos, sino del trabajo territorial. Tal como detalló Aranda, la propuesta fue elaborada originalmente por dos jóvenes de la agrupación Principios y Valores, Florencia Aguirre y Lucas Gofré, quienes acercaron la inquietud a los representantes parlamentarios.

Asimismo, el proyecto toma como antecedente directo la denominada "Ley Thiago" sancionada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicha normativa lleva el nombre de un estudiante que se hizo conocido públicamente tras cuestionar a una docente que había puesto en duda la soberanía argentina sobre el archipiélago austral.

Desde el punto de vista pedagógico, el legislador explicó que la finalidad principal es que los niños y adolescentes tengan un acercamiento cotidiano a la historia nacional desde los ejes de la memoria, la diplomacia y la legalidad. "Es un buen momento para que los chicos pregunten de qué se trata", señaló Aranda, al tiempo que recordó la necesidad de abordar los antecedentes históricos que fundamentan los derechos soberanos argentinos, abarcando desde la herencia territorial de 1816 hasta la vinculación histórica con el territorio.

Viabilidad y costo económico

Ante la consulta sobre el impacto financiero que la medida podría generar en las cuentas públicas o en la economía de los hogares sanjuaninos, el diputado aclaró que la implementación no representará un costo elevado para el Estado.

La propuesta contempla el uso de emblemas adhesivos aptos para planchar o bien para ser bordados, una alternativa accesible que prioriza el valor simbólico y educativo por sobre la complejidad material del distintivo.

Contexto y debate político

Durante la presentación del proyecto, Aranda reflexionó sobre el lugar que ocupa la Causa Malvinas en el entramado social actual. Para el legislador, se trata de uno de los pocos tópicos capaces de generar un consenso transversal y unir a los argentinos, equiparándolo de manera simbólica con el fervor que genera la Selección nacional de fútbol.

En esa línea, el diputado hizo una particular mención al rol de visibilización internacional, señalando que recientemente fue el propio combinado nacional de fútbol el que logró trascendencia global posicionando el reclamo soberano, en contraste con distintos matices de la diplomacia ejercida por administraciones políticas previas.

Próximos pasos legislativos

Tras su presentación formal, el proyecto de ley deberá iniciar su recorrido parlamentario. El texto girará a las comisiones respectivas de la Legislatura provincial, donde será sometido a análisis, debate y posibles modificaciones antes de quedar en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones.