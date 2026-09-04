La prensa británica cuestionó el reclamo de Milei sobre la soberanía argentina de las Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este jueves nuevas medidas para reivindicar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas durante una cadena nacional, en un contexto marcado por las declaraciones de Donald Trump sobre el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa.

La reacción de los políticos tras el mensaje de Javier Milei por cadena nacional sobre Malvinas

Tras el discurso del mandatario argentino, los medios británicos comenzaron a reaccionar al discurso. El primero en pronunciarse fue Sky News, a través de su corresponsal Mark Stone, quien analizó las palabras de Milei bajo el título: “Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente” .

Stone calificó de “contundente” la declaración de Milei sobre las Malvinas, aunque sostuvo que “no aportó nada nuevo” . “Que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado ”, afirmó el periodista. “ Es una postura que se remonta a muchos años atrás ”, agregó Stone al referirse al reclamo argentino sobre el archipiélago.

El corresponsal de Sky News también cuestionó las referencias de Milei a la ocupación británica de las islas en el siglo XIX. “ Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de la Argentina ”, sostuvo.

Sin embargo, el análisis del periodista también puso el foco en el escenario actual y, en particular, en las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y en la relación entre el Gobierno de Milei y la Casa Blanca .

Milei pronunció su discurso horas después de que Trump pusiera en duda la continuidad del respaldo estadounidense al Reino Unido en la cuestión Malvinas. Sin embargo, los medios británicos viraron esa cuestión hacia el trabajo de las petroleras en las islas. “Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también”, sostuvo Stone.

La publicación de The Guardian remarcó la interpretación de algunos analistas que sostienen que el reciente reclamo de Malvinas es un “nuevo intento de crear una cortina de humo en el punto más bajo de su popularidad desde que asumió el cargo”, debido a los comicios del año que viene.

Para este medio, el discurso llegó “en medio de denuncias de corrupción que involucran a miembros de su gobierno y de resultados económicos débiles”. Apuntaron hacia la “motosierra” de Milei señalándola como una política de “austeridad” que generó “desempleo y pobreza”.

El medio británico GB News tituló su cobertura señalando que Milei “declaró falsamente” que las islas Malvinas son argentinas, al calificar al territorio británico como “nuestro futuro”.

El medio remarcó que “el archipiélago fue alcanzado por primera vez por exploradores ingleses más de un siglo antes de que Argentina se convirtiera en un Estado independiente” y que “las islas no tenían población permanente antes de la llegada de los británicos”.

Sobre el conflicto bélico, señaló que “la junta militar argentina invadió las Malvinas en 1982, pero fue derrotada en apenas 74 días por las Fuerzas Armadas británicas y no tardó en izar la bandera blanca de rendición”, y agregó que “un total de 649 argentinos murieron en el intento de tomar el territorio británico”.

Daily Express evaluó el discurso señalando un presunto enojo del mandatario por la posibilidad de un boom petrolero en torno a las Malvinas y la riqueza asociada a él. Enfatizó en la postura del Milei respecto a que impondrá sanciones a cualquier petrolera que opere en la zona “bajo la ocupación británica”.

Además, recordó la posición de los americanos en el pasado: “Aunque Estados Unidos es formalmente neutral, Washington brindó apoyo a la campaña británica para recuperar las islas tras la invasión argentina de 1982″.

The Financial Times sostuvo que el presidente argentino “está poniendo el reclamo de su país sobre las islas Malvinas nuevamente en el centro de la agenda política”, en momentos en que las tensiones entre el Reino Unido y Estados Unidos generan una oportunidad para su gobierno, que atraviesa dificultades.

El medio británico recordó que Milei es “un anglófilo confeso y admirador de Margaret Thatcher” que había distendido las relaciones con Londres desde su asunción en 2023, lo que generó críticas de la oposición. Vincularon el discurso con la caída en la aprobación del gobierno, del 52% en enero al 38% en julio, y con el desafío electoral que representa para 2027 la vicepresidenta Victoria Villarruel, “una activista pro militar para quien las Malvinas son una bandera”, apuntaron.

Según calificaron, Argentina atraviesa “un momento de sentimiento nacionalista particularmente fuerte” tras el Mundial de fútbol, en el que Inglaterra cayó ante la Selección. Resaltó que la semifinal “duramente disputada” terminó con los jugadores argentinos, ya victoriosos, al levantar una bandera de un hincha con la leyenda “las Malvinas son argentinas”, lo que derivó en sanciones de la FIFA.

Por otro lado, y no muy diferente al resto, agregó que “el primer proyecto petrolero comercial de las Malvinas, cuyo inicio de producción está previsto para 2028, también aumentó la presión sobre Milei para que muestre avances en la disputa”.

El portal The Daily Telegraph sostuvo: “Cada vez se especula más con que Buenos Aires y Washington están negociando un acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso al petróleo extraído frente a las costas de las Islas Malvinas”, al reflexionar sobre el discurso del mandatario argentino.

En este sentido, citó a una fuente de alto rango del Partido Conservador con vínculos con el Partido Republicano le dijo a dicho medio sobre la postura de Estados Unidos: “La retórica de Washington hacia nosotros es increíblemente agresiva y hostil, y si hablas con Warren Stephens, su embajador, verás que es un hombre de negocios que entiende muy bien el petróleo y el gas, y que es su mayor preocupación”.

El portal también recogió la respuesta oficial británica. El portavoz del primer ministro afirmó: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

Los portales no sólo pusieron la mirada sobre lo que dijo Milei la noche del jueves sino que apuntaron a la actitud de Estados Unidos. Tal fue el caso de The Independent que tituló su cobertura señalando que el presidente argentino “amenaza con sanciones a yacimientos petroleros en las Malvinas en medio de tensiones con el Reino Unido”.

En el cuerpo del texto incluyó además la reacción de James Cartlidge, secretario de Defensa en la sombra, quien afirmó: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado”.

Por su parte, el Daily Mail calificó el discurso como “sobrio” y señaló que la actitud del Presidente “intensificó hoy las tensiones con el Reino Unido por las Malvinas”. El portal hizo referencia a las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina y apuntó a que el reclamo responde a la “caída en las encuestas” del Gobierno; por eso, según el medio, Milei sostuvo que Argentina necesita “recuperar estas islas”.

Además, criticaron que hable sobre un declive en el país, cuando Argentina “sufre una caída en la manufactura, importantes pérdidas de empleos industriales y una creciente deuda de los hogares”.

“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política doméstica en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, calificó el secretario de Defensa británico, Wes Streeting.