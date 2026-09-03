    • 3 de septiembre de 2026 - 22:04

    Uno por uno, los anuncios que hizo Javier Milei en cadena nacional por Malvinas

    El Presidente presentó nuevas medidas para reforzar el reclamo de soberanía, anunció proyectos de ley y una base naval en Tierra del Fuego.

    Javier Milei - Malvinas.

    Javier Milei - Malvinas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional cinco medidas para reforzar la estrategia argentina sobre las Islas Malvinas. Entre los principales anuncios se encuentran nuevas sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y más recursos para las Fuerzas Armadas.

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    1. Nuevas sanciones para empresas que exploten petróleo

    Milei anunció que firmará un decreto reglamentario para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado y acelerar las actuaciones frente a incumplimientos vinculados con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.

    Además, los organismos deberán enviar información a la Cancillería para avanzar con las sanciones correspondientes. También se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y dentro del RIGI.

    2. Cambios en la Ley 26.659

    El Gobierno impulsará una modificación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin reconocer la soberanía argentina.

    La reforma buscará endurecer las sanciones y ampliar el alcance de la norma, incluyendo consecuencias para empresas que presten servicios a quienes realicen esas actividades.

    3. Una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

    El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que, además de modificar la normativa vigente, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las políticas vinculadas con la soberanía.

    La iniciativa también incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y medidas vinculadas con la seguridad aeroespacial y marítima.

    4. Más recursos para Defensa y una Base Naval Integrada

    Otro de los anuncios fue el aumento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

    Según explicó Milei, la obra busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a la región en un polo logístico estratégico. También se prevé mejorar las capacidades de telecomunicaciones.

    5. Una estrategia nacional de largo plazo

    Por último, el Presidente planteó la necesidad de establecer una política permanente que articule a Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.

    La estrategia no estará limitada al aspecto militar, sino que también contemplará la protección de recursos estratégicos, la economía y las infraestructuras críticas.

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