Uno por uno, los anuncios que hizo Javier Milei en cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional cinco medidas para reforzar la estrategia argentina sobre las Islas Malvinas . Entre los principales anuncios se encuentran nuevas sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y más recursos para las Fuerzas Armadas.

Javier Milei enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar el reclamo por Malvinas

El mensaje completo de Javier Milei sobre Malvinas: anuncios y definiciones del Presidente

Milei anunció que firmará un decreto reglamentario para mejorar la coordinación entre los organismos del Estado y acelerar las actuaciones frente a incumplimientos vinculados con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.

Además, los organismos deberán enviar información a la Cancillería para avanzar con las sanciones correspondientes. También se incorporarán declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y dentro del RIGI.

El Gobierno impulsará una modificación de la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin reconocer la soberanía argentina.

La reforma buscará endurecer las sanciones y ampliar el alcance de la norma, incluyendo consecuencias para empresas que presten servicios a quienes realicen esas actividades.

3. Una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que, además de modificar la normativa vigente, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar las políticas vinculadas con la soberanía.

La iniciativa también incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y medidas vinculadas con la seguridad aeroespacial y marítima.

4. Más recursos para Defensa y una Base Naval Integrada

Otro de los anuncios fue el aumento de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Según explicó Milei, la obra busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a la región en un polo logístico estratégico. También se prevé mejorar las capacidades de telecomunicaciones.

5. Una estrategia nacional de largo plazo

Por último, el Presidente planteó la necesidad de establecer una política permanente que articule a Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.

La estrategia no estará limitada al aspecto militar, sino que también contemplará la protección de recursos estratégicos, la economía y las infraestructuras críticas.