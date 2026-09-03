Un diario británico habló de una posible "invasión argentina" a Malvinas tras los dichos de Trump

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas volvieron a sacudir la relación diplomática entre Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido. Esta vez, la repercusión llegó desde la prensa británica: el Daily Mail habló directamente de una eventual “invasión argentina” al analizar qué haría Washington frente a un hipotético nuevo enfrentamiento militar por el archipiélago.

Trump podría cambiar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas y crece la presión sobre el Reino Unido

El diario tituló que Trump había insinuado que no respaldaría al Reino Unido si Argentina volviera a avanzar militarmente sobre las islas . Una formulación similar apareció este jueves en The Independent, que también planteó que el mandatario estadounidense dejó dudas sobre una eventual asistencia a Londres.

La expresión generó repercusiones porque introduce un escenario bélico que no forma parte de ninguna decisión ni anuncio del Gobierno argentino . El reclamo actual de Buenos Aires se sostiene por la vía diplomática y la propia Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y ha reclamado a ambos gobiernos avanzar hacia una solución pacífica y negociada.

La nueva controversia surgió durante una entrevista concedida por Trump a GB News . La periodista le preguntó directamente si Estados Unidos acudiría en ayuda del Reino Unido en caso de que se produjera un nuevo conflicto por las Malvinas.

Donald Trump y una imagen de soldados británicos en Malvinas, en la publicación de "Daily Mail" que reavivó la polémica sobre la postura de Estados Unidos ante un eventual conflicto.

Trump no respondió afirmativamente ni aseguró que Washington intervendría. En cambio, recordó la guerra de 1982 y enseguida trasladó la conversación hacia sus actuales diferencias con Londres.

“Su país no estuvo allí para ayudarme”, lanzó, en referencia a la participación británica durante el conflicto reciente con Irán. También recordó que las islas se encuentran “muy lejos” y cuestionó nuevamente el grado de compromiso militar del Reino Unido con Estados Unidos.

Es justamente esa falta de una respuesta explícita de apoyo la que llevó a algunos medios británicos a interpretar que Trump podría no respaldar a Londres ante un eventual enfrentamiento.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre esa interpretación y una modificación efectiva de la política exterior estadounidense: Trump no dijo que apoyará la soberanía argentina, tampoco anunció que Estados Unidos abandonará al Reino Unido ni confirmó un cambio diplomático concreto.

La frase que encendió las alarmas en Londres

La tensión había comenzado días antes. Consultado en la Casa Blanca acerca de si Estados Unidos estaba revisando su posición sobre Malvinas, Trump sorprendió al responder: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

El comentario fue suficiente para generar inquietud en Reino Unido porque Washington mantiene históricamente una posición formal de neutralidad respecto de la disputa de soberanía, aunque reconoce la administración británica del archipiélago.

La situación también aparece atravesada por un conflicto mucho más amplio entre Trump y Londres. El presidente estadounidense viene cuestionando a sus aliados europeos por el gasto en defensa y ha mostrado especial malestar con el Reino Unido por su comportamiento durante la guerra con Irán. Medios internacionales señalaron que una eventual revisión sobre Malvinas habría sido evaluada como una herramienta de presión sobre los aliados de la OTAN, aunque hasta ahora no se produjo ningún giro oficial.

Reino Unido ratificó su posición

Desde Londres buscaron cerrar rápidamente cualquier especulación. El gobierno británico sostuvo que su posición respecto de las Malvinas continúa siendo “de larga data e inquebrantable” y volvió a apoyarse en el resultado del referéndum realizado entre los habitantes de las islas en 2013, cuando una abrumadora mayoría votó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

Argentina, por su parte, desconoce que ese referéndum pueda resolver la cuestión de soberanía y sostiene que existe una controversia bilateral pendiente. Las Naciones Unidas han reconocido formalmente esa disputa y, mediante distintas resoluciones desde la 2065 de 1965, han instado a Buenos Aires y Londres a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica.

La guerra de 1982 constituye el antecedente inevitable detrás del lenguaje utilizado ahora por la prensa británica. El 2 de abril de aquel año las Fuerzas Armadas argentinas desembarcaron y ocuparon las islas, lo que derivó en un conflicto de 74 días que terminó con la recuperación del control británico en junio.

Más de cuatro décadas después, sin embargo, no existe actualmente un escenario oficial de acción militar argentina sobre Malvinas. El centro de la discusión está puesto en el terreno diplomático y, especialmente, en determinar si las palabras de Trump representan solamente una herramienta de presión contra Londres o anticipan una modificación real de la posición estadounidense.

Por ahora, esa última pregunta permanece abierta. Y fue precisamente esa incertidumbre la que llevó a la prensa británica a colocar nuevamente a Malvinas en el centro de la discusión internacional.