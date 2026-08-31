Trump podría cambiar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas y crece la presión sobre el Reino Unido

La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo de tensión que podría tener consecuencias inesperadas para la cuestión Malvinas. La administración de Donald Trump evalúa revisar la posición histórica de Washington frente al reclamo británico por las islas, en medio de las presiones para que Londres incremente su aporte a la defensa de la OTAN.

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La posibilidad fue revelada a partir de información publicada por The Telegraph , según la cual Washington estaría dispuesto a modificar su respaldo a la posición británica sobre la soberanía de las islas si el Reino Unido no avanza con un aumento significativo de su gasto militar.

El escenario representa una novedad de fuerte impacto diplomático para Argentina, aunque no implica por ahora un reconocimiento estadounidense de la soberanía argentina sobre Malvinas . La eventual modificación sería utilizada como una herramienta de negociación dentro de la relación entre Washington y Londres.

El reclamo de Trump está relacionado con su insistencia para que los países europeos asuman una mayor responsabilidad económica y militar dentro de la alianza atlántica.

En ese contexto, la cuestión de las Islas Malvinas aparece como una de las herramientas que Estados Unidos podría utilizar para ejercer presión sobre el gobierno británico. La posibilidad generó preocupación en Londres y volvió a poner el conflicto de soberanía en el centro de la agenda internacional.

Desde el Reino Unido, la posición oficial se mantiene firme. En anteriores oportunidades, el gobierno británico rechazó cualquier cuestionamiento sobre su soberanía sobre las islas y sostuvo que ese tema no está en discusión.

¿Qué significa para Argentina?

Para Argentina, cualquier cambio en la postura de Estados Unidos tendría un peso diplomático considerable, debido al papel de Washington en la política internacional y a su histórica cercanía con el Reino Unido.

Sin embargo, especialistas advierten que no debe interpretarse la eventual presión de Trump como un respaldo automático al reclamo argentino. El eventual giro estaría vinculado principalmente a la estrategia de Estados Unidos frente a sus aliados europeos y al objetivo de incrementar el gasto militar de la OTAN.

La cuestión Malvinas volvería así a quedar atravesada por una disputa de intereses entre grandes potencias. Mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía, Estados Unidos podría estar dispuesto a utilizar su tradicional respaldo a Londres como una pieza de negociación para conseguir concesiones del Reino Unido.

Por ahora, no existe un anuncio oficial de Washington que confirme un cambio de reconocimiento sobre la soberanía de las islas. El dato central es que la administración Trump estaría evaluando modificar su posición como mecanismo de presión, un escenario que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa por Malvinas.