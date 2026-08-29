Dos muertos y más de 1.600 casas destruidas por una feroz tormenta de granizo en el sur de Brasil

Un atípico temporal afectó a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul. El municipio de Tres Palmeiras, cercano a la frontera con Argentina, sufrió los peores destrozos.

Un devastador temporal de granizo azotó en las últimas horas el sur de Brasil, dejando un saldo trágico de dos personas muertas —entre ellas un niño—, decenas de evacuados y más de 1.600 viviendas con severos daños estructurales.

El evento meteorológico afectó de manera directa a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul, una zona fronteriza con Argentina y Uruguay que aún intenta recuperarse de las históricas e inundaciones que sufrió tiempo atrás.

El epicentro del desastre: miles de viviendas dañadas Según reportó la Defensa Civil de Brasil, los destrozos más severos se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El municipio más castigado fue Tres Palmeiras, ubicado en la zona norte del estado y a solo 200 kilómetros del límite con la provincia argentina de Misiones.

En dicha localidad, la caída de granizo de gran tamaño dañó unas 1.000 viviendas, afectando casi el 60% del territorio municipal y dejando a decenas de familias sin techo.

Alerta por el fenómeno de El Niño Autoridades locales y meteorólogos advirtieron que la región permanece bajo alerta meteorológica debido a la presencia del fenómeno climático El Niño. Este evento natural, caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, está generando un patrón de tormentas extremas, lluvias torrenciales y fuertes vientos por encima de los promedios históricos en todo el Cono Sur.