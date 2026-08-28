    • 28 de agosto de 2026 - 10:08

    Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: su hijo Haakon VIII asumió el trono

    El monarca falleció este viernes en Oslo después de más de 35 años de reinado. Su hijo Haakon asumió automáticamente como nuevo rey de Noruega.

    Rey Harald V de Noruega

    Rey Harald V de Noruega

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    El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado por complicaciones de salud. Su fallecimiento puso fin a un reinado de más de 35 años y abrió una nueva etapa para la monarquía noruega, con la llegada al trono de su hijo, Haakon VIII.

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    La Casa Real confirmó que Harald murió en paz a las 6:35 de la mañana, luego de que en los últimos días se agravara su estado. El monarca había sido hospitalizado el 17 de agosto y recibía tratamiento por una anemia hemolítica, además de haber sufrido una infección bacteriana en la sangre.

    Harald V había llegado al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Durante más de tres décadas fue una figura de gran popularidad y se convirtió en un símbolo de unidad para los noruegos. También fue considerado el monarca reinante más antiguo de Europa al momento de su muerte.

    Su reinado estuvo marcado por una transformación de la imagen de la monarquía. Harald defendió una institución más cercana a la sociedad y rompió con algunas tradiciones, entre ellas al casarse con Sonja Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la aristocracia. La pareja contrajo matrimonio en 1968.

    Además de su actividad institucional, Harald fue un apasionado de la navegación y representó a Noruega en competencias olímpicas de vela. En momentos de crisis nacional también tuvo un fuerte protagonismo, especialmente tras los atentados de 2011, cuando sus mensajes de unidad y tolerancia tuvieron una amplia repercusión.

    Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Con la muerte de Harald, su hijo Haakon Magnus, de 53 años, asumió automáticamente el trono. Horas después, durante un Consejo de Estado extraordinario, confirmó que utilizará el nombre de Haakon VIII y que mantendrá el lema histórico de su familia: “Todo por Noruega”.

    Haakon ya había ejercido funciones como regente en distintas oportunidades debido a los problemas de salud de su padre, por lo que cuenta con experiencia en la representación institucional de la Corona.

    El nuevo monarca nació en 1973 y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley y Estudios de Desarrollo en la London School of Economics. En 2001 se casó con Mette-Marit Tjessem Høiby, con quien tiene dos hijos.

    Con su llegada al trono, su hija mayor, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasó a convertirse en la heredera de la Corona noruega.

    La muerte de Harald se produce en un momento complejo para la familia real, que en los últimos meses atravesó distintas controversias. Sin embargo, el monarca mantuvo hasta el final un elevado nivel de respaldo entre los ciudadanos y una imagen asociada con la cercanía y la estabilidad.

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