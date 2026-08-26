    • 26 de agosto de 2026 - 16:56

    Alud e inundaciones en el Himalaya: reportan al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos

    El desastre natural en el Himalaya deja un saldo preliminar alarmante. Autoridades de Nepal y China despliegan operativos masivos mientras la cifra de víctimas fatales asciende y se teme por el paradero de más de 700 personas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una devastadora avalancha de lodo, rocas y agua desatada en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma de Tíbet (China) provocó una catástrofe humanitaria de gran magnitud. Las autoridades confirmaron que el número de fallecidos trepó al menos a 160, mientras que los operativos de rescate buscan intensamente a más de 700 desaparecidos, entre los que figuran numerosos turistas extranjeros y peregrinos.

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    El desastre se originó tras el colapso repentino de una masa glaciar o un deslizamiento de tierra en las alturas de la cordillera, lo que bloqueó temporalmente el caudal de un río compartido y generó una violenta crecida repentina (flash flood) que arrasó con todo a su paso.

    Puntos clave de la catástrofe:

    Impacto devastador en infraestructura: La riada destruyó por completo múltiples aldeas, carreteras principales, puentes y varios proyectos hidroeléctricos a lo largo de la cuenca, dejando incomunicadas a varias localidades montañosas.

    Turistas y peregrinos desaparecidos: Entre las personas no localizadas se encuentran decenas de extranjeros de distintas nacionalidades y peregrinos que realizaban travesías espirituales o caminatas de trekking en zonas altamente concurridas de la región.

    Operativo de rescate a contrarreloj: Tanto el gobierno nepalí como las autoridades chinas desplegaron operativos masivos de emergencia con rescatistas y helicópteros, aunque las tareas se ven severamente dificultadas por el lodo, los daños en las vías y la persistencia de las lluvias monzónicas.

    Alerta regional: Ante el riesgo de nuevos desbordes debido a los bloqueos de escombros que aún persisten en las partes altas de los ríos limítrofes, los gobiernos de la región emitieron alertas preventivas para evacuar las zonas ribereñas más vulnerables.

    Los equipos de emergencia continúan trabajando en condiciones extremas para hallar sobrevivientes, mientras la cifra de víctimas continúa actualizándose conforme avanzan las tareas de remoción de escombros en los valles afectados.

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