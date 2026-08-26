Alud e inundaciones en el Himalaya: reportan al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos

El desastre natural en el Himalaya deja un saldo preliminar alarmante. Autoridades de Nepal y China despliegan operativos masivos mientras la cifra de víctimas fatales asciende y se teme por el paradero de más de 700 personas.

Una devastadora avalancha de lodo, rocas y agua desatada en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma de Tíbet (China) provocó una catástrofe humanitaria de gran magnitud. Las autoridades confirmaron que el número de fallecidos trepó al menos a 160, mientras que los operativos de rescate buscan intensamente a más de 700 desaparecidos, entre los que figuran numerosos turistas extranjeros y peregrinos.

El desastre se originó tras el colapso repentino de una masa glaciar o un deslizamiento de tierra en las alturas de la cordillera, lo que bloqueó temporalmente el caudal de un río compartido y generó una violenta crecida repentina (flash flood) que arrasó con todo a su paso.

Puntos clave de la catástrofe: Impacto devastador en infraestructura: La riada destruyó por completo múltiples aldeas, carreteras principales, puentes y varios proyectos hidroeléctricos a lo largo de la cuenca, dejando incomunicadas a varias localidades montañosas.

Turistas y peregrinos desaparecidos: Entre las personas no localizadas se encuentran decenas de extranjeros de distintas nacionalidades y peregrinos que realizaban travesías espirituales o caminatas de trekking en zonas altamente concurridas de la región.

Operativo de rescate a contrarreloj: Tanto el gobierno nepalí como las autoridades chinas desplegaron operativos masivos de emergencia con rescatistas y helicópteros, aunque las tareas se ven severamente dificultadas por el lodo, los daños en las vías y la persistencia de las lluvias monzónicas.