Asaltaron un banco en Uruguay en apenas un minuto y protagonizaron una fuga de película

Un grupo de cuatro delincuentes armados protagonizó un cinematográfico asalto a una sucursal del Banco República (BROU) en la ciudad uruguaya de Pando. Los ladrones permanecieron apenas un minuto dentro de la entidad, escaparon con bolsas cargadas de dinero y, pocos minutos después, chocaron el vehículo en el que huían. Para continuar la fuga, irrumpieron en una vivienda y amenazaron a una familia.

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El robo ocurrió durante la tarde del lunes en la sucursal ubicada en la intersección de General Artigas y Solís , en Pando, departamento de Canelones, a unos 35 kilómetros de Montevideo. Los asaltantes llegaron a bordo de un Mercedes Benz y entraron al banco armados con escopetas y pistolas calibre 9 milímetros .

Según los primeros datos de la investigación, tres de los delincuentes tenían el rostro cubierto, mientras que otro estaba descubierto. Además, utilizaban guantes y actuaron con rapidez: permanecieron alrededor de un minuto dentro de la sucursal , donde amenazaron a empleados y clientes y se dirigieron directamente hacia el sector donde se encontraba el dinero.

La gerenta general del BROU, Mariela Espino, confirmó que en ese momento había trabajadores y clientes en el lugar. Uno de los funcionarios fue golpeado durante el asalto, aunque recibió atención médica en el lugar y se encontraba fuera de peligro. En un primer momento, el banco no informó cuánto dinero había sido sustraído.

Delincuentes robaron una sucursal del BROU en Pando. Cuatro ingresan mientras un quinto espera en el auto. Se llevan una gran cantidad de dinero. @TelemundoUY pic.twitter.com/7JJSLNtrNN

Fuentes policiales estimaron posteriormente que el botín podría rondar los 70.000 dólares, 90.000 euros y 10 millones de pesos uruguayos , aunque esa cifra todavía no había sido confirmada oficialmente por las autoridades de la entidad bancaria.

Chocaron durante la fuga y cambiaron de vehículo

Después del asalto, los cuatro delincuentes escaparon a toda velocidad a bordo del Mercedes Benz. Sin embargo, la huida duró pocos minutos: aproximadamente diez minutos después del robo, chocaron en la zona de Barros Blancos, en la intersección de la ruta 101 y Camino Eudoro Melo.

El vehículo quedó abandonado y los delincuentes tuvieron que buscar otra manera de continuar la fuga. Fue entonces cuando se dirigieron hacia una vivienda cercana e irrumpieron por la fuerza.

La dueña de la casa relató que se encontraba junto a su familia en el comedor, mirando televisión, cuando los delincuentes rompieron un ventanal y entraron. Uno de ellos la apuntó con un arma y le exigió las llaves del vehículo.

La mujer contó que inicialmente pensaron que se trataba de una broma, hasta que los asaltantes rompieron el vidrio e ingresaron al domicilio. Finalmente, los delincuentes se retiraron sin llevarse ese automóvil.

Pero la fuga continuó. A pocos metros de la vivienda, los delincuentes interceptaron una camioneta que circulaba por la zona, amenazaron a sus ocupantes con armas de fuego y se apoderaron del vehículo para escapar. En la camioneta viajaban cuatro personas, vecinos del barrio.

La Policía desplegó un importante operativo para intentar localizar a los responsables, con patrulleros y apoyo aéreo. En el Mercedes Benz abandonado, los investigadores encontraron además “miguelitos”, elementos que presuntamente los delincuentes llevaban para dificultar una eventual persecución policial.