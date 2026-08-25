Cayó "El Portón Ávila", acusado de robar motos en una agencia de Trinidad

La Policía detuvo a un hombre y a su pareja tras investigar dos hechos ocurridos en una agencia de autos y motos. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente.

Una investigación de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 terminó con la detención de una pareja acusada de estar vinculada a dos hechos delictivos ocurridos en una agencia de venta de automóviles y motocicletas de Trinidad. El hombre, conocido en el ambiente delictivo como “El Portón Ávila”, quedó a disposición de la Justicia y fue condenado a prisión efectiva.

La investigación comenzó luego de que los efectivos tomaran conocimiento de dos episodios ocurridos en una agencia ubicada en inmediaciones de calle Mendoza y Cisneros, en Trinidad. El primero se registró el 7 de agosto, cuando fue sustraída una motocicleta de 110 cc. Días después, el 15 de agosto, se produjo un segundo episodio en el mismo lugar. En esa oportunidad, los delincuentes intentaron llevarse otra motocicleta, aunque no pudieron concretar el robo debido a la intervención de un transeúnte que advirtió lo que estaba sucediendo.

A partir de distintas tareas investigativas, los policías lograron avanzar en la identificación de los presuntos autores. Las pesquisas apuntaron a una pareja integrada por un hombre conocido como “El Portón Ávila” y una mujer de apellido Cardozo.

Dos allanamientos en Rawson Con los elementos reunidos durante la investigación y luego de poner las actuaciones en conocimiento de la UFI Delitos contra la Propiedad, se obtuvo la correspondiente orden judicial para realizar dos allanamientos. Los procedimientos se concretaron en viviendas del departamento Rawson y permitieron detener a Ávila y a su pareja. Además, los efectivos secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa y que, según la investigación, permitirían reforzar la acusación contra ambos sospechosos.

Todo lo secuestrado quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.