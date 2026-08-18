San Juan sumó 36 motos y tecnología para reforzar la prevención policial en las calles

La Policía de San Juan incorporó este martes 36 motocicletas 0 km especialmente equipadas para tareas de prevención y seguridad, en una jornada encabezada por el gobernador Marcelo Orrego. La estrategia también contempla capacitación especializada para el uso del dispositivo Taser 7 y nuevas herramientas tecnológicas para registrar y entrenar intervenciones policiales.

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El acto estuvo encabezado por Orrego, quien destacó el trabajo de los efectivos y aseguró que la provincia continuará invirtiendo en recursos para mejorar la capacidad operativa de la fuerza.

“Agradezco y respaldo profundamente a la Policía de San Juan y a sus familias. Seguiremos fortaleciéndola con motos, tecnología, insumos, personal y nuevas licitaciones para que cumpla mejor su misión de proteger a la sociedad”, sostuvo el gobernador.

Del encuentro participaron además el vicegobernador Fabián Martín, integrantes del gabinete provincial y autoridades de la Policía de San Juan.

Como parte del refuerzo del parque automotor, la provincia incorporó 24 Honda XR 300 cc, 6 Voge 525 DSX y 6 Voge 900 DSX. Todas las unidades fueron adaptadas para cumplir funciones específicas dentro del servicio policial.

Las 36 motos que se suman a la Policía

Las motocicletas cuentan con iluminación de emergencia, sirena, comando digital, mástil telescópico y protectores laterales, entre otros elementos.

Las nuevas unidades serán distribuidas entre la Dirección D7, vinculada a tránsito, y la Dirección D3, responsable de operativos. El objetivo es ampliar la cobertura territorial y mejorar los tiempos de respuesta, especialmente en zonas urbanas, corredores viales y sectores donde las motos permiten una mayor facilidad de desplazamiento.

En el caso de la D7, el nuevo equipamiento permitirá reforzar los controles vehiculares, las tareas preventivas y las acciones destinadas al ordenamiento de la circulación.

Para la D3, las motos de mayor cilindrada aportarán mayor autonomía y capacidad de desplazamiento para acompañar operativos y despliegues preventivos en distintos puntos de la provincia.

La incorporación apunta a fortalecer una premisa central: que los efectivos puedan llegar más rápido y ampliar su presencia preventiva en las calles sanjuaninas.

Capacitación para utilizar las Taser 7

El plan de fortalecimiento policial también incluye la capacitación del personal para el uso de nuevas herramientas tecnológicas. En ese marco, la Policía avanza con el 3° Curso de Operadores del Dispositivo Electrónico DEIM Taser 7.

La Jefatura de Policía, a través de la D3, estableció como objetivo formar a 120 operadores en un período estimado de entre cuatro y seis semanas. La intención es ampliar progresivamente la cantidad de efectivos capacitados y garantizar la disponibilidad de operadores en las diferentes unidades operativas.

La planificación contempla contar con personal preparado durante las 24 horas, de acuerdo con las funciones, turnos y necesidades de cada dependencia.

Entrenamiento con realidad virtual

Una de las principales novedades del curso es la utilización de un simulador de realidad virtual, que permite recrear distintas situaciones de intervención en un entorno controlado.

A través de esta herramienta, los futuros operadores pueden practicar la evaluación de escenarios, la toma de decisiones y el uso adecuado del dispositivo sin recurrir permanentemente a cartuchos reales ni utilizar los equipos operativos durante los ejercicios.

El sistema permite repetir las situaciones y brinda a los instructores la posibilidad de observar el desempeño de cada participante para detectar qué aspectos deben reforzarse.

El equipamiento fue facilitado para el desarrollo del curso por Bucelos y Asociados, a través de Axon, empresa vinculada al desarrollo de tecnología aplicada a la seguridad.

Body Cam para registrar las intervenciones

Durante la jornada también se presentó el funcionamiento de la Body Cam Axon, una cámara corporal destinada a registrar de manera audiovisual las intervenciones de los efectivos.

El dispositivo incorpora video Full HD, visión nocturna, audio, amplia autonomía, resistencia IP67, conectividad inalámbrica y almacenamiento seguro de evidencias.

La incorporación de estas herramientas forma parte de una estrategia que combina equipamiento, capacitación y tecnología, con el objetivo de mejorar la prevención, profesionalizar las intervenciones y ampliar la capacidad de respuesta de la Policía de San Juan ante distintas situaciones en la vía pública.