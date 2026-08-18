ArgOliva 2026 ya tiene su cronograma: mesa nacional, seminario internacional, jornada en el INTA y expo abierta al público

La organización de ArgOliva 2026 difundió el cronograma completo de su XV edición, que se desarrollará entre el jueves 3 y el domingo 6 de septiembre en distintos puntos de la ciudad de San Juan y en el departamento Pocito. La propuesta combina una mesa de discusión sectorial, una ronda de negocios internacional, un seminario técnico con especialistas nacionales, una jornada de capacitación y exposición en el INTA y una feria abierta a toda la comunidad.

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El evento es organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan a través de la Dirección de Comercio Exterior, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Cámara Olivícola de San Juan, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan (CIA), la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo, el INTA, el INTI, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), San Juan Bureau Eventos y Convenciones y el Ministerio de Economía de la Nación.

El jueves 3 de septiembre concentra la mayor parte de la actividad institucional. Desde las 10.30 y hasta las 13, en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico (primer piso, núcleo 7), se realizará la Mesa Nacional de Olivicultura.

En simultáneo, desde las 9, en el Museo de la Historia Urbana (25 de Mayo 1128 oeste) arranca la Ronda Internacional de Negocios del sector alimentos y bebidas, que continúa el viernes 4. Por la tarde, desde las 15.30 y hasta cerca de las 19, el Auditorium del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Av. Libertador 862 oeste) recibe el Seminario Internacional “Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo”, con apertura institucional a las 15.40 y cuatro disertaciones técnicas:

La jornada cierra a las 19.30 con la Gala de Premiación, otra vez en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico.

Viernes 4: capacitación y exposición en el INTA

El viernes 4 de septiembre, de 9 a 18, la sede del INTA en Pocito (calle 11 y Vidart) será escenario de las Jornadas de Capacitación y Exposición Olivícola, con charlas técnicas y muestras a campo para productores, técnicos y empresas del sector.

En paralelo, desde las 9, se completa además la Ronda Internacional de Negocios que comenzó el jueves en el Museo de la Historia Urbana.

La ronda de negocios, con compradores de la región

La Ronda de Negocios Internacional Alimentos y Bebidas ArgOliva 2026 es organizada por la Dirección de Comercio Exterior junto con PromArgentina y el Comité Organizador del encuentro. Está dirigida a empresas argentinas vendedoras de aceite de oliva y aceitunas, frutos secos, vinos, dulces y mermeladas, tomates secos e industrializados, pistacho y pasas de uva, que buscan reunirse con compradores internacionales de Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Canadá y otros países de la región.

La preinscripción y la carga de perfil se realizan a través de la plataforma digital BTBOX, que organiza la agenda de reuniones; los encuentros se concretan luego de manera presencial en el predio, con una duración máxima de 20 minutos cada uno. Es un requisito para participar contar con al menos una reunión confirmada en la plataforma. La actividad no tiene costo y las inscripciones pueden realizarse en https://argentina.ar/ferias/ronda-de-negocios-internacional-alimentos-y-bebidas-argoliva-2026

Sábado 5 y domingo 6: la Expo ArgOliva, abierta a toda la familia

El fin de semana cierra con la Expo ArgOliva 2026, el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, de 18 a 24, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán (Av. Las Heras 101 norte). La propuesta incluye exposiciones de productos locales como aceite de oliva, aceitunas, miel y dulce de membrillo, entre otros, además de muestras gastronómicas a cargo de chefs locales y números artísticos con academias de baile y músicos de la provincia.