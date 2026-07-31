ArgOliva extendió hasta el 7 de agosto la inscripción al concurso nacional de aceite de oliva

El certamen se realizará en San Juan durante septiembre y reunirá a productores y especialistas del sector. Las muestras serán evaluadas por catadores de la Universidad Católica de Cuyo y jueces internacionales.

Atención productores: ArgOliva amplió el plazo para participar del concurso nacional de aceite de oliva en San Juan.

Los productores y empresas olivícolas tendrán más tiempo para participar de ArgOliva 2026. El comité organizador extendió hasta el viernes 7 de agosto la inscripción al IV Concurso Nacional a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra.

La ampliación representa una nueva oportunidad para que elaboradores de diferentes puntos del país presenten sus muestras en uno de los encuentros más relevantes del sector. El certamen se desarrollará en San Juan del 1 al 6 de septiembre, mientras que la entrega de premios está prevista para el 3 de ese mes.

San Juan volverá a reunir a referentes de la olivicultura Los aceites participantes serán evaluados por especialistas del Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo y jueces internacionales del Consejo Oleícola Internacional. El análisis permitirá distinguir a los productos que sobresalgan por su calidad y características sensoriales.

El concurso cuenta con el patrocinio institucional del Consejo Oleícola Internacional y forma parte de las actividades previstas para ArgOliva 2026, un encuentro que busca vincular a productores, empresas, técnicos, investigadores y referentes de la cadena olivícola.

La organización está encabezada por el Gobierno de San Juan y cuenta con la participación de instituciones nacionales y provinciales, entre ellas el Consejo Federal de Inversiones, el INTA, el INTI, la Cámara Olivícola de San Juan y las universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo.