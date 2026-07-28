    • 28 de julio de 2026 - 19:39

    San Juan será sede de una jornada clave sobre el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo

    San Juan se posiciona como el epicentro de la olivicultura nacional al convertirse en la sede de una importante jornada técnica e institucional sobre el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El encuentro está diseñado para analizar el impacto estratégico del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad varietal, la investigación científica y la mejora genética del olivo en el país y la región de Cuyo.

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    El miércoles 12 de agosto, de 11 a 14 horas, el Museo de la Historia Urbana (MHU) será el escenario de una relevante Jornada Técnica dedicada al Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, la reserva genética más importante de América y referente global avalado por el Consejo Oleícola Internacional (COI).

    “Este tipo de espacios consolidan a San Juan como un referente ineludible en la producción olivícola, apostando a la innovación y al resguardo de nuestro patrimonio genético”, destacaron desde la organización del evento.

    Ejes centrales de la jornada

    Durante el desarrollo de las actividades, especialistas y técnicos abordarán temáticas prioritarias para el sector:

    Conservación de recursos genéticos: La importancia de mantener bancos de germoplasma para asegurar la variabilidad frente al cambio climático y las exigencias del mercado global.

    Sanidad y trazabilidad: Estrategias de control fitosanitario y multiplicación de material vegetal certificado para los productores locales.

    Articulación público-privada: Oportunidades de cooperación entre organismos de ciencia y técnica, gobiernos provinciales y el sector empresario olivícola.

    Impacto para los productores locales

    La elección de San Juan como sede subraya el peso específico que tiene la provincia dentro de la agroindustria nacional del aceite de oliva y la aceituna de mesa. La jornada ofrecerá a los productores locales herramientas técnicas de vanguardia para optimizar sus rindes, potenciar la calidad exportadora y asegurar la sustentabilidad de las futuras plantaciones mediante el uso de genética certificada.

    La actividad será gratuita y con cupos limitados. Para completar la inscripción deben enviar un mail a [email protected]

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