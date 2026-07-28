El dólar blue volvió a subir y en San Juan alcanzó los $1.600 este martes

El mercado cambiario volvió a mostrar movimientos este martes, con nuevos máximos nominales para las distintas cotizaciones del dólar. Mientras el tipo de cambio oficial mayorista avanzó levemente y el minorista permaneció sin cambios, el dólar blue volvió a subir tanto a nivel nacional como en San Juan, donde se vendió a $1.600 .

El dólar oficial registró su mayor suba semanal en más de un mes y cerró en un nuevo récord nominal

El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

En el segmento mayorista, donde operan bancos y empresas, el dólar cerró en $1.498 , un peso por encima de la jornada anterior, con un volumen operado de USD 528,834 millones . Aunque el incremento fue marginal, permitió alcanzar un nuevo récord nominal.

En lo que va de julio, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $16 , equivalente al 1,1% , un ritmo que se mantiene por debajo de la inflación estimada para el período. En lo que va de 2026, el avance alcanza los $43 , es decir, un 3% .

Por su parte, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.841,16 , lo que deja al dólar oficial todavía 22,9% por debajo de ese límite de flotación.

En el mercado informal, el dólar blue avanzó $10 y cerró en $1.570 para la venta en la City porteña, un nuevo máximo nominal. Durante julio, el billete paralelo ya suma un incremento de $55 , equivalente al 3,6% .

En San Juan, la cotización fue aún más elevada y el dólar blue se negoció a $1.600 para la venta durante este martes.

En tanto, el dólar minorista se mantuvo estable por tercera rueda consecutiva en $1.520 para la venta en el Banco Nación. Según el promedio informado por el Banco Central, en las entidades financieras la divisa cerró a $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra.

Expectativa por la licitación del Tesoro

El foco del mercado ahora está puesto en la licitación que realizará este miércoles el Tesoro Nacional, que deberá afrontar vencimientos por $8,5 billones. Al 24 de julio, la liquidez depositada en el Banco Central ascendía a $1,8 billones, mientras que el Tesoro mantenía $8,3 billones en depósitos en la autoridad monetaria, equivalentes al 98% de los compromisos que vencen.

En el mercado de futuros también hubo una intensa actividad, con operaciones por el equivalente a USD 2.050,7 millones. La posición para julio, que vence este viernes, subió 0,2% hasta $1.499, mientras que el contrato para fines de agosto avanzó 0,1%, hasta $1.524.