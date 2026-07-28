Confirmaron cuándo cobrarán los empleados públicos de San Juan los haberes de julio

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan dio a conocer la fecha de pago para los estatales. El dinero estará disponible desde las primeras horas de la jornada en la red de cajeros automáticos.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda del Gobierno de San Juan anunció de manera oficial la fecha de acreditación de los sueldos correspondientes al mes de julio de 2026 para todos los agentes de la Administración Pública Provincial.

Según precisaron desde la cartera económica, los haberes estarán depositados y listos para ser retirados a partir del próximo viernes 31 de julio. La medida alcanza a la totalidad de los empleados estatales de la provincia.

Alternativas y canales de pago Desde el organismo recordaron que la red de cajeros automáticos se encuentra operativa las 24 horas del día para realizar operaciones y extracciones de efectivo.

Asimismo, destacaron que para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias sigue vigente el servicio de retiro de efectivo con tarjeta de débito en comercios adheridos. Los agentes provinciales podrán solicitar dinero en efectivo al momento de abonar sus compras en: