La jefa del FMI cenó con un reducido grupo de empresarios del círculo rojo de Argentina: tres de ellos tienen negocios en San Juan

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , cenó anoche con algunos de los empresarios y empresarias más importantes del país. La lista de los invitados a la cena, que se realizó en el siempre coqueto y premium Palacio Duhau , en la barrio de Recoleta, se mantuvo en reserva y las invitaciones salieron de la representación local del Fondo el el país, una oficina técnica con muy bajo perfil a cargo de Max Alier Montenegro . Hubo camionetas negras de seguridad privada, la del hotel y también efectivos de la Policía Federal.

Según pudo saber Infobae , entre los invitados al encuentro de esta noche en el Duhau estuvieron Eduardo Elsztain , presidente y accionista de IRSA que en la provincia de San Juan tiene participación accionaria en las minas Casposo y Hualilán, ambas produciendo oro y plata.

También estuvo Jorge Brito , presidente de Banco Macro y Genneia. Esta última empresa con desarrollo en la provincia de energía fotovoltáica, con el Parque Solar Ullum. También fue de la partida Marcos Bulgheroni , CEO de la petrolera Pan American Energy, PAE. Justamente, ese rubro, que Georgieva destacó como uno de los más vitales del país esta mañana, será protagonista de la segunda y última jornada de la funcionaria en Argentina: este martes visitará Vaca Muerta, de la mano de Horacio Marín, presidente de YPF.

Otros de los asistentes a la cena fueron el presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna ; el presidente y fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri ; Mariana Schoua , presidenta de AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini , asesora del directorio de Grupo ST.

Georgieva estuvo acompañada por algunos de los funcionarios de su equipo que vinieron al país, como el jefe de Misión del FMI, Joyce Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

Los temas de conversación pasaron por la marcha de la macro y también por el contexto electoral que viene.

Impresionada por el programa

Caputo indicó que Georgieva hizo hincapié en la necesidad de “perseverancia ante la ansiedad social”, apoyándose en su experiencia personal: “Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”.

El ministro relató que la directora del FMI “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, relacionando esa visión con el superávit fiscal y energético del país. Citó a Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

Según Caputo, Milei explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina. Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

En cuanto al mercado laboral, Caputo manifestó: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Respecto a las reformas, repasó ante Georgieva los principales puntos de la reforma laboral: “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”.

Frente a la consulta sobre si la llegada de la directora del FMI representa un respaldo al gobierno de Milei, Caputo sostuvo que “el Fondo no se mete nunca en temas políticos”. Y remarcó que la visita de Georgieva no está ligada a la coyuntura política local: “No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política”.

Como se detalló, mañana martes, las actividades continuarán en Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto a Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana, donde los recibirá el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá rumbo a Uruguay.