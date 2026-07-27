Caputo: "Kristalina Georgieva quedó impresionada con los resultados del programa económico"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , destacó los avances del programa económico argentino durante la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei . Según el funcionario, la titular del organismo expresó que quedó "impresionada" por los resultados alcanzados y valoró la fortaleza del país frente al complejo escenario internacional.

Georgieva, la N°1 del FMI, llegó a la Argentina y destacó el potencial del país para crecer con innovación y energía

Kristalina Georgieva afirmó que Argentina no necesitará nuevos préstamos y pidió fortalecer a las pymes

Caputo explicó que el encuentro estuvo centrado en la evolución de la economía argentina, las reformas implementadas por el Gobierno y las perspectivas para los próximos años.

De acuerdo con el ministro, la directora del FMI remarcó que Argentina es uno de los países mejor preparados para enfrentar la volatilidad global gracias al superávit fiscal y al crecimiento del sector energético.

Caputo contó que Georgieva consideró que el país cuenta con una ventaja en un contexto internacional marcado por conflictos bélicos y el aumento de los precios de la energía.

En ese sentido, explicó que durante la reunión Milei sostuvo que la producción de petróleo funciona como un "seguro" para la economía argentina, ya que un eventual incremento de los precios internacionales implicaría un mayor ingreso de divisas.

El FMI puso el foco en el empleo formal

Otro de los temas abordados fue la situación del mercado laboral. Caputo señaló que Georgieva está al tanto de que el empleo creció, aunque reconoció que el incremento se dio principalmente en el sector informal.

Según explicó, ambas partes coincidieron en la necesidad de generar más puestos de trabajo registrados y consolidar un mercado laboral con mayor formalidad.

Además, el ministro afirmó que la titular del FMI valoró los cambios impulsados en la reforma laboral, especialmente la reducción de las cargas patronales y la implementación del nuevo sistema de fondos de cese laboral. A su entender, esas medidas deberían favorecer la creación de empleo formal, aunque aclaró que sus resultados se verán con el paso del tiempo.

Inversiones por más de US$145.000 millones

Caputo también destacó que durante la reunión repasaron el avance de las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Precisó que ya fueron aprobados proyectos por unos US$45.000 millones, mientras que existen iniciativas en evaluación por más de US$100.000 millones.

El ministro aclaró que esos desembolsos no llegarán de manera inmediata, sino que se concretarán de forma gradual durante los próximos años, por lo que, según indicó, beneficiarán también a futuras administraciones.

"No tiene nada que ver con la política"

Consultado sobre si la visita de Georgieva representaba un respaldo político al Gobierno de Javier Milei, Caputo descartó esa interpretación.

Afirmó que el FMI mantiene una buena relación institucional con Argentina debido al cumplimiento del programa económico y sostuvo que la presencia de la directora gerente responde exclusivamente a la confianza construida entre ambas partes y a los resultados obtenidos, sin relación con la coyuntura política del país.