    • 23 de julio de 2026 - 20:42

    Kristalina Georgieva llega a la Argentina este lunes y recorrerá Vaca Muerta

    La titular del FMI, Kristalina Georgieva arribará al país por invitación del presidente Javier Milei.

    Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina este lunes 27 de julio. La visita se da tras una invitación formal del presidente Javier Milei.

    Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina este lunes 27 de julio. La visita se da tras una invitación formal del presidente Javier Milei.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina este lunes 27 de julio. La visita se da tras una invitación formal del presidente Javier Milei y en el marco del programa económico vigente que mantiene el país con el organismo multilateral.

    Leé además

    La iniciativa, enviada a la Secretaría Legal y Técnica para su posterior remisión al Congreso, busca eliminar restricciones, reducir la intervención estatal y fomentar la libre competencia.

    Alerta en el sector editorial: el Gobierno nacional busca eliminar el precio único del libro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

    Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán en Buenos Aires

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante su estadía, la máxima autoridad del FMI desarrollará una agenda que combinará reuniones de alto nivel político con una recorrida por el corazón de la producción energética nacional.

    Visita estratégica a Vaca Muerta

    La única actividad confirmada formalmente en la agenda oficial se llevará a cabo el martes 28 de julio en la provincia de Neuquén:

    Recorrida técnica: Georgieva visitará el área de Loma Campana, uno de los principales desarrollos de shale oil y shale gas del país.

    Anfitrión: Será recibida en el yacimiento por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

    Objetivo: La presencia de la titular del Fondo busca ponderar el potencial exportador de la Cuenca Neuquina y su capacidad para la generación de divisas para la economía argentina.

    Agenda política y económica

    Aunque el itinerario detallado aún no fue difundido en su totalidad por la Casa Rosada ni por el Palacio de Hacienda, se descuenta que la funcionaria internacional mantendrá encuentros clave:

    Reunión presidencial: Volverá a encontrarse de manera personal con el presidente Javier Milei.

    Mesa económica: Mantendrá reuniones de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, para dar seguimiento al programa económico y consolidar el apoyo financiero e institucional del organismo.

    Desde el Gobierno nacional remarcaron que el arribo de la máxima autoridad del FMI constituye un gesto de respaldo al rumbo de la estabilidad macroeconómica y a las reformas que se vienen implementando en el país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La campaña internacional denominada “Argentina Out”, un reclamo impulsado por hinchas de diversos países que exige la expulsión de la Albiceleste de las próximas ediciones de la Copa del Mundo.

    "Argentina Out": la insólita campaña viral que junta firmas para excluir a la Selección del próximo Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Diputados tratará en agosto la ley de Inocencia Fiscal para incorporar dólares fuera del sistema

    Diputados tratará en agosto la ley de Inocencia Fiscal para incorporar dólares fuera del sistema

    conmocion en la politica argentina: fallecio un funcionario en un aeropuerto de eeuu

    Conmoción en la política argentina: falleció un funcionario en un aeropuerto de EEUU

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Paso sigue cerrado y se complica la situación de los camioneros.

    El Paso Cristo Redentor seguiría cerrado hasta el 5 de agosto por intensas nevadas en la cordillera

    Por Redacción Diario de Cuyo