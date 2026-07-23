Kristalina Georgieva llega a la Argentina este lunes y recorrerá Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina este lunes 27 de julio. La visita se da tras una invitación formal del presidente Javier Milei y en el marco del programa económico vigente que mantiene el país con el organismo multilateral.

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Durante su estadía, la máxima autoridad del FMI desarrollará una agenda que combinará reuniones de alto nivel político con una recorrida por el corazón de la producción energética nacional.

La única actividad confirmada formalmente en la agenda oficial se llevará a cabo el martes 28 de julio en la provincia de Neuquén:

Recorrida técnica: Georgieva visitará el área de Loma Campana, uno de los principales desarrollos de shale oil y shale gas del país.

Anfitrión: Será recibida en el yacimiento por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Objetivo: La presencia de la titular del Fondo busca ponderar el potencial exportador de la Cuenca Neuquina y su capacidad para la generación de divisas para la economía argentina.

Agenda política y económica

Aunque el itinerario detallado aún no fue difundido en su totalidad por la Casa Rosada ni por el Palacio de Hacienda, se descuenta que la funcionaria internacional mantendrá encuentros clave:

Reunión presidencial: Volverá a encontrarse de manera personal con el presidente Javier Milei.

Mesa económica: Mantendrá reuniones de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, para dar seguimiento al programa económico y consolidar el apoyo financiero e institucional del organismo.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que el arribo de la máxima autoridad del FMI constituye un gesto de respaldo al rumbo de la estabilidad macroeconómica y a las reformas que se vienen implementando en el país.