Diputados tratará en agosto la ley de Inocencia Fiscal para incorporar dólares fuera del sistema

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agend a en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno,con el objetivo de que se que sumen contribuyentes para incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero.

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Tras las vacaciones de invierno, la Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre.

Esas negociaciones que encararán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo buscará primero tratar este proyecto entre el oficialismo y los bloques dialoguistas previo al debate de la comisión, dado que sin el apoyo de los aliados la Libertad Avanza no podrá avanzar con la iniciativa de este proyecto.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores, con lo cual necesita 34 legisladores para tener 129 para abrir el recinto y para sancionar el proyecto.

En ese contexto, el oficialismo necesita el apoyo de los legisladores de Innovación Federal, de Fuerzas del Cambio, de Producción y Trabajo, de La Nequinidad, que tienen en total 36 legisladores.

No descartan tratar de sumar por lo menos 4 de Provincias Unidas que hasta diciembre militaban en el PRO.

DETALLES

El proyecto que busca aprobar el Gobierno para lograr el objetivo que tenía la ley sancionada en las sesiones extraordinarias que haya un blanqueo de los dolares "guardados en el colchon" dado que persiste la desconfianza de algunos sectores de incorporarlo en el sistema financiero.

Se estima que aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares, segun supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, la LLA va a proponer que todos puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que hasta ahora solo se permitía a aquellos que tengan un ingreso anual de mil millones y $10.000 millones en patrimonio.

Otro punto clave que la ley fija que habrá revisiones de ARCA cuando haya discrepancias de mas del 15% entre los ingresos y bienes declarados, pero en el nuevo proyecto ese piso se elevará al 30 %.

PERONISMO

Unión por la Patria también quiere discutir cambios en el proyecto pero solo enfocados a los contribuyentes "politicamente expuestos" para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen de declaración simplificada.

Estas propuestas surgieron cuando se desató el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, establece que los funcionarios de todos los poderes del Estado no podrá utilizar el régimen simplificado de ganancias.