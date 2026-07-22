Oficial: Leopoldo Jorge Rago Gallo continuará como juez federal de San Juan por cinco años más

alEl Gobierno nacional oficializó la continuidad de Leopoldo Jorge Rago Gallo como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan por un nuevo período de cinco años. La designación, que comenzará a regir desde el 26 de agosto de 2026 , fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante uno de los decretos firmados por el presidente Javier Milei.

"¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill

El Senado avaló la continuidad de Rago Gallo como juez federal de San Juan por cinco años más

La renovación del cargo forma parte de un paquete de 33 designaciones realizadas por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, luego de contar con el acuerdo del Senado.

En el decreto, el Ejecutivo recordó que Rago Gallo había sido designado originalmente como juez federal mediante el Decreto 2602 , firmado el 23 de diciembre de 1992 , por lo que ahora continuará al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan hasta 2031.

Además de la continuidad del magistrado sanjuanino, el Gobierno nombró a 21 jueces , seis conjueces , cuatro fiscales y dos defensoras públicas para distintos tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país.

Entre los nombramientos más relevantes figura el de Juan Tomás Rodríguez Ponte , quien asumirá como juez del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, un tribunal con competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal de esa localidad.

También fueron oficializadas designaciones en cámaras federales de Salta, Chaco, Mar del Plata, Tucumán, Misiones y San Martín, además de nuevos jueces para los fueros comercial, laboral y de la Seguridad Social.

Por otra parte, el Ejecutivo designó seis conjueces para los juzgados federales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y completó nombramientos en el Ministerio Público Fiscal con nuevos fiscales en Chaco, Mendoza, Corrientes y Paso de los Libres.

La nómina se completó con la designación de dos defensoras públicas oficiales, una con funciones en la Ciudad de Buenos Aires y otra con asiento en la provincia de Río Negro.

Con estas resoluciones, el Gobierno avanzó en la cobertura de cargos vacantes en distintos tribunales del país, entre ellos el Juzgado Federal N°2 de San Juan, que seguirá bajo la conducción de Leopoldo Jorge Rago Gallo durante los próximos cinco años.