San Juan: echaron a un docente por falsificar 10 certificados médicos

Compartir







El Gobierno provincial ratificó la cesantía definitiva del docente Pablo Nievas, tras comprobarse que falsificó al menos diez certificados médicos para justificar sus inasistencias durante los años 2021 y 2022. La decisión quedó firme luego de que el Ejecutivo rechazara el recurso de reconsideración presentado por el maestro, dándose por agotada la vía administrativa en el ámbito del Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que publicó el sitio 0264 Noticias.

El caso estalló en agosto de 2022 en el departamento Pocito. Las directivas de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, establecimientos donde el docente prestaba servicios, detectaron severas anomalías en una carta médica enviada por Nievas el 16 de ese mes. Tras la denuncia interna, tomó intervención la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos, repartición que terminó por destapar la maniobra al informar que no se le había concedido licencia alguna durante todo ese período.

La auditoría oficial sobre las diez licencias que el docente enviaba de manera virtual mediante WhatsApp arrojó resultados contundentes. Los investigadores constataron que los permisos no fueron otorgados ni validados por el organismo competente, detectando irregularidades en el contenido, formato y legitimidad, además de coincidencias sospechosas en los números de identificación y profesionales auditores. A su vez, la repartición confirmó que en 2021 ya le habían rechazado tres pedidos por la web y que no existía constancia alguna de internaciones o pedidos de Junta Médica.

Frente a la gravedad del cuadro, el sumario administrativo determinó un incumplimiento reiterado de las funciones docentes que afectó directamente la calidad ética de la profesión. Con esos argumentos, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, firmó la resolución de cesantía.

En su intento por frenar la expulsión del sistema, el maestro recurrió la sanción calificándola de excesiva, arbitraria e injustificada. En su descargo alegó que los rechazos obedecían a fallas subsanables, como problemas de legibilidad, y ofreció incluso devolver las horas no trabajadas.