    • 21 de julio de 2026 - 18:40

    Tarifas de luz en San Juan: cuánto se paga respecto al resto del país

    El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet ubica a San Juan en el rango medio de las facturas de luz nacionales.

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    San Juan en el rango medio de las facturas de luz nacionales. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el caso de San Juan, un hogar promedio (categoría N1, sin subsidios del Estado) paga una tarifa estimada en torno a los $89.000 a $90.000 mensuales, posicionando a la provincia en un escalón intermedio a nivel nacional dentro del nuevo esquema tarifario.

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    La brecha tarifaria: ¿por qué varía tanto la luz?

    El informe técnico del IIEP detalla que la disparidad no obedece al costo de generación de la energía —el cual está unificado a nivel federal—, sino a tres factores clave:

    El valor del VAD (Valor Agregado de Distribución): Es el margen que cobra cada distribuidora provincial (como Naturgy San Juan / Energía San Juan en el ámbito local) por llevar la electricidad a los hogares.

    Cargas impositivas locales y provinciales: Impuestos y tasas municipales aplicadas directamente sobre las facturas.

    Criterios de subsidios provinciales y densidad poblacional: El costo operativo del tendido eléctrico no es igual en grandes urbes que en zonas de alta dispersión geográfica.

    El dato: Mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una factura residencial promedio sin subsidios gira alrededor de los $68.000, en provincias del Sur argentino como Neuquén, la factura media sin subsidios encabeza el ranking nacional superando holgadamente los $157.000 mensuales.

    Neuquén, el contraste del país

    El caso extremo lo representa Neuquén. Pese a ser el corazón energético del país de la mano de Vaca Muerta, tiene la tarifa residencial más costosa del mapa nacional ($157.046 para usuarios N1). Sin embargo, esa provincia también exhibe el salario privado promedio más alto del país ($2.716.975), un colchón que no se replica con la misma intensidad en el resto de los distritos del interior.

    San Juan frente al mapa nacional

    Jurisdicción Tipo de Tarifa Factura Promedio Estimada (Sin Subsidio - N1)

    • Neuquén Máxima nacional $157.046
    • Promedio Nacional Media $89.205
    • San Juan Rango Medio $89.000 - $91.000
    • AMBA Mínima relativa $68.210

    Para las familias sanjuaninas que conservan subsidios (categorías N2 y N3), el impacto final amortigua estas cifras respecto a los usuarios N1, aunque el tope de consumo bonificado fijado por Nación exige un control riguroso del gasto energético, especialmente durante las épocas de temperaturas extremas.

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