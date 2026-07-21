Las claves del nuevo escenario hídrico que analiza San Juan tras las nevadas: con pronósticos mensuales y un plan para los fondos mineros

Las importantes nevadas registradas durante los últimos días en la Cordillera renovaron las expectativas sobre la disponibilidad de agua para el próximo ciclo hídrico en San Juan. Sin embargo, desde el Departamento de Hidráulica evitaron hacer pronósticos definitivos y adelantaron que la estrategia será validar la evolución de las reservas mes a mes para brindar información más precisa a los productores.

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Así lo afirmó el director de Hidráulica, José María Ginestar , quien explicó que hasta el viernes pasado las mediciones indicaban un promedio de 50 centímetros de nieve en alta montaña, aunque ese registro se duplicó durante el fin de semana y las precipitaciones continuaban este lunes.

"Vamos a renovar un informe para evaluar esas alturas de nieve y esperar una ventana climática que permita medir la consolidación final de esa nieve. A partir de ahí empezaremos a trabajar sobre la metodología del pronóstico de agua", señaló en Radio Colón.

El funcionario remarcó que, si bien el escenario es alentador, todavía resta atravesar buena parte del invierno y el inicio de la primavera antes de conocer con mayor precisión cuál será el aporte real de agua a los ríos sanjuaninos.

"Vamos ganando dos a cero en los primeros diez minutos, pero falta mucho todavía", graficó , al tiempo que recordó que en temporadas anteriores hubo fenómenos que modificaron completamente las previsiones, como la sublimación de la nieve o el desplazamiento de las tormentas hacia Mendoza.

Una de las principales novedades anunciadas por Ginestar es que Hidráulica analiza sumar actualizaciones periódicas al esquema de pronóstico anual.

Según explicó, la intención es validar la metodología mediante escenarios que se revisen mensualmente, acompañando la evolución de las nevadas y de las variables climáticas.

"No queremos trabajar con algo tan cerrado. El regante necesita información actualizada para planificar su producción y preparar sus terrenos, pero hoy todavía falta mucho para confirmar cuál será la disponibilidad de agua", sostuvo.

El objetivo es ofrecer herramientas más precisas para la toma de decisiones en un contexto donde la variabilidad climática vuelve cada vez más difícil anticipar el comportamiento de los caudales.

Ginestar recordó que la primera etapa de la gestión estuvo concentrada en la reorganización interna del organismo, la ejecución de obras de infraestructura de mayor escala y la atención de las crecidas registradas durante 2025 en distintos departamentos de la provincia.

Ahora, aseguró, el foco está puesto en mejorar la eficiencia del sistema de riego para garantizar que el agua llegue a cada compuerta.

En ese sentido, informó que ya fueron instaladas cerca de 100 compuertas nuevas, aunque reconoció que todavía restan alrededor de mil por reemplazar o reparar.

"Es un trabajo que estuvo muchos años sin hacerse y requiere inversiones importantes. Vamos avanzando a medida que se disponen los recursos", indicó.

El director también destacó la necesidad de reconstruir las reservas hídricas. Explicó que durante el último ciclo fue necesario utilizar más de 200 hectómetros cúbicos almacenados para garantizar el abastecimiento.

"Esperemos recuperarlos en esta nueva temporada y, si Dios nos acompaña, acumular algo más de agua para cuando vuelvan las sequías no tener los niveles de conflicto que ya atravesamos", afirmó.

Tecnología para ordenar el sistema

Otro de los ejes de la gestión es la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos administrativos y mejorar el cobro de deudas por el uso del agua.

Ginestar reveló que el organismo pasó de elaborar algunos miles de notificaciones a preparar alrededor de 14.000 intimaciones, incorporando firmas digitales y nuevos sistemas informáticos.

Además, adelantó que trabajan en una plataforma que permitirá a cada regante consultar desde un mapa el estado de su parcela, conocer su deuda y realizar el pago mediante un enlace electrónico.

La minería y el desafío en Calingasta

Respecto al crecimiento de la actividad minera, el titular de Hidráulica sostuvo que el organismo analiza los pedidos de concesión de agua con el mismo criterio técnico que cualquier otra actividad industrial.

"La minería es un industrial más. Nuestro trabajo es evaluar técnicamente cada concesión y fortalecer un organismo que debe seguir siendo eminentemente técnico", expresó.

En relación con el planteo realizado desde Calingasta para que el canon que paga la minera Los Azules se reinvierta en el departamento, Ginestar consideró que la necesidad de infraestructura es evidente.

"Calingasta no tiene ni un metro de canales impermeabilizado. Hace falta todo ese dinero y seguramente varios millones de dólares más para modernizar el sistema de riego", afirmó.

Pese al panorama favorable que dejaron las últimas nevadas, el funcionario insistió en que el desafío seguirá siendo administrar el recurso con prudencia.

"La tendencia es positiva, pero todavía falta mucho. Lo importante es aprovechar los años buenos para fortalecer las reservas y estar mejor preparados cuando vuelva un período de sequía", concluyó.