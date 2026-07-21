    • 21 de julio de 2026 - 13:38

    Los tres senadores por San Juan ya cobran más de $11,6 millones por mes y enciende la polémica

    La actualización automática de las dietas alcanzó a Sergio Uñac, Bruno Olivera y Celeste Giménez. La cifra es bruta y está sujeta a descuentos.

    Sergio Uñac, Celeste Giménez y Bruno Olivera,&nbsp;&nbsp;son los tres representantes de San Juan alcanzados por la actualización de las dietas.

    Sergio Uñac, Celeste Giménez y Bruno Olivera,  son los tres representantes de San Juan alcanzados por la actualización de las dietas.

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    Los tres representantes de San Juan en el Senado de la Nación ya perciben dietas brutas superiores a los $11,6 millones mensuales. La actualización alcanzó al libertario Bruno Olivera y a los justicialistas Sergio Uñac y Celeste Giménez, a partir del esquema que vincula sus ingresos con las paritarias del personal legislativo.

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    El nuevo monto se aplica antes de los descuentos correspondientes por aportes previsionales, obra social e impuestos. Según la información difundida, las remuneraciones se ubicaban anteriormente alrededor de los $10,2 millones brutos, por lo que el último ajuste volvió a poner bajo la lupa los ingresos de los integrantes de la Cámara alta.

    Cómo se calculan las dietas de los senadores

    El incremento no surgió de una nueva votación específica, sino de la aplicación automática de los acuerdos salariales alcanzados por los trabajadores del Congreso. En 2024, los senadores establecieron que sus dietas quedaran expresadas en módulos y vinculadas a las paritarias legislativas.

    La remuneración se compone de 2.500 módulos básicos, otros 1.000 correspondientes a gastos de representación y 500 adicionales en concepto de desarraigo, beneficio que alcanza a la mayoría de los representantes del interior del país. En total, quienes reciben todos los componentes perciben el equivalente a 4.000 módulos.

    Además, desde 2024 los miembros de la Cámara alta cuentan con una dieta adicional anual, equivalente a un decimotercer haber. Este componente fue incorporado como una compensación similar al aguinaldo.

    La actualización reavivó la polémica

    La nueva cifra volvió a generar cuestionamientos por la diferencia entre los ingresos de los senadores y los de otros sectores de la población, en medio de un escenario atravesado por el ajuste del gasto público y la pérdida de poder adquisitivo.

    La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, sostuvo anteriormente que no posee facultades para determinar unilateralmente las dietas, debido a que el régimen fue definido por los propios legisladores. También impulsó la posibilidad de que cada senador pueda ceder voluntariamente una parte de sus ingresos a instituciones.

    Hasta el momento, no trascendió públicamente que alguno de los tres representantes sanjuaninos haya renunciado al último incremento o decidido donar la diferencia. De este modo, Olivera, Uñac y Giménez quedaron alcanzados por el esquema general y ya superan los $11,6 millones brutos mensuales.

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