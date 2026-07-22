    • 22 de julio de 2026 - 17:08

    Orrego celebró la creación de la carrera de Medicina en la UNSJ y confirmó apoyo para su implementación

    El gobernador destacó que la incorporación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan desde 2027 ampliará las oportunidades para los jóvenes y aseguró que la Provincia aportará su red de hospitales para la formación de los futuros profesionales.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró el anuncio de que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) incorporará la carrera de Medicina a partir de 2027 y destacó el impacto que tendrá la nueva oferta académica para los estudiantes de la provincia.

    Leé además

    Marcelo Orrego.

    Orrego confirmó que San Juan colocará sus bonos en JP Morgan y Santander para financiar la obra pública
    orrego encabezo el acto por el dia del agente penitenciario y destaco la labor de los 1.430 efectivos del penal de chimbas

    Orrego encabezó el acto por el Día del Agente Penitenciario y destacó la labor de los 1.430 efectivos del Penal de Chimbas

    A través de un mensaje compartido en sus redes, el mandatario consideró que la apertura de la carrera representa "una muy buena noticia para la provincia", ya que permitirá que más jóvenes puedan acceder a una formación universitaria sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

    "Significa ampliar las posibilidades para que más jóvenes puedan elegir formarse en San Juan y hacerlo también dentro de nuestra universidad pública", expresó Orrego.

    Además, confirmó que el Gobierno provincial acompañará el proceso de implementación de la carrera mediante la puesta a disposición del sistema sanitario público. En ese sentido, señaló que la red de hospitales y centros de salud de la provincia estará disponible para que los estudiantes realicen sus prácticas y completen su formación profesional.

    El gobernador también reafirmó el compromiso de la gestión provincial con el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación de los futuros profesionales sanjuaninos.

    "Vamos a seguir apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance para que haya más oportunidades para nuestros jóvenes y más herramientas para seguir fortaleciendo el futuro de San Juan", concluyó.

    Medicina en la UNSJ: en octubre arranca el cursillo

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó el martes el inicio del trayecto de ingreso para la ansiada carrera de Medicina. La noticia llega tras la firma del contrato programa por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, garantizando un financiamiento multimillonario que asegura la sostenibilidad de la carrera para los próximos.

    El cronograma previsto para los aspirantes que busquen formar parte de la cohorte inaugural:

    • Inscripciones: arrancan en el mes de septiembre.
    • Cursillo: el cursado arranca en el mes de octubre.
    • Modalidad: 8 semanas virtuales y 4 presenciales.
    • Instancia final: entrevista a los estudiantes en proceso de selección.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Ministro de Economía, Luis Caputo.

    Caputo envía un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso: "Los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio"

    Por Redacción Diario de Cuyo
     Milei se pronunció con una frase sobre los “enemigos” mientras crecían las críticas contra Argentina.

    "¿Tienes enemigos?": Milei respondió a la campaña antiargentina con una frase de Churchill

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Leopoldo Rago Gallo, juez federa de San Juan.

    Oficial: Leopoldo Jorge Rago Gallo continuará como juez federal de San Juan por cinco años más

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan: echaron a un docente por falsificar 10 certificados médicos

    San Juan: echaron a un docente por falsificar 10 certificados médicos