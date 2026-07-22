Orrego celebró la creación de la carrera de Medicina en la UNSJ y confirmó apoyo para su implementación

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró el anuncio de que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) incorporará la carrera de Medicina a partir de 2027 y destacó el impacto que tendrá la nueva oferta académica para los estudiantes de la provincia.

Orrego encabezó el acto por el Día del Agente Penitenciario y destacó la labor de los 1.430 efectivos del Penal de Chimbas

Orrego confirmó que San Juan colocará sus bonos en JP Morgan y Santander para financiar la obra pública

A través de un mensaje compartido en sus redes, el mandatario consideró que la apertura de la carrera representa "una muy buena noticia para la provincia", ya que permitirá que más jóvenes puedan acceder a una formación universitaria sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

"Significa ampliar las posibilidades para que más jóvenes puedan elegir formarse en San Juan y hacerlo también dentro de nuestra universidad pública", expresó Orrego.

Además, confirmó que el Gobierno provincial acompañará el proceso de implementación de la carrera mediante la puesta a disposición del sistema sanitario público. En ese sentido, señaló que la red de hospitales y centros de salud de la provincia estará disponible para que los estudiantes realicen sus prácticas y completen su formación profesional.

El gobernador también reafirmó el compromiso de la gestión provincial con el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación de los futuros profesionales sanjuaninos.

"Vamos a seguir apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance para que haya más oportunidades para nuestros jóvenes y más herramientas para seguir fortaleciendo el futuro de San Juan", concluyó.

Medicina en la UNSJ: en octubre arranca el cursillo

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó el martes el inicio del trayecto de ingreso para la ansiada carrera de Medicina. La noticia llega tras la firma del contrato programa por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, garantizando un financiamiento multimillonario que asegura la sostenibilidad de la carrera para los próximos.

El cronograma previsto para los aspirantes que busquen formar parte de la cohorte inaugural: