    • 17 de julio de 2026 - 13:40

    Orrego encabezó el acto por el Día del Agente Penitenciario y destacó la labor de los 1.430 efectivos del Penal de Chimbas

    El gobernador Marcelo Orregp participó de la ceremonia por los 104 años del Servicio Penitenciario Provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este viernes el acto central por el Día del Agente Penitenciario, una ceremonia realizada en la Plaza de Armas del Servicio Penitenciario Provincial que reunió a autoridades, efectivos de la institución y familiares para reconocer la tarea que desempeñan diariamente quienes integran el sistema penitenciario sanjuanino.

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    Durante el acto, el mandatario provincial puso en valor el trabajo de los agentes y destacó el compromiso que mantienen con la seguridad de la provincia. "Hoy es un día muy especial en el que celebramos los 104 años de vigencia de este Servicio Penitenciario y el Día del Agente Penitenciario. Estar aquí significa honrar el trabajo constante y contundente de los 1.430 hombres y mujeres que dejan todo al servicio de la provincia de San Juan para cuidarnos, así como a sus familias por el respaldo fundamental que les brinda", expresó.

    La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín; el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubós; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, entre otras autoridades.

    En su discurso, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, resaltó los avances que viene registrando la institución en materia de modernización, con la incorporación de equipamiento tecnológico y la implementación de programas criminológicos destinados a brindar un abordaje integral a las personas privadas de la libertad.

    Además, destacó la presentación oficial de la Banda de Música del Servicio Penitenciario, integrada por agentes de la propia institución, y agradeció el respaldo del Gobierno provincial, el compromiso de quienes participan en las tareas de capacitación y el acompañamiento permanente de las familias del personal penitenciario.

    Como parte de la celebración también se entregaron reconocimientos a agentes destacados por su desempeño y se renovó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo una política de seguridad basada en la capacitación permanente, la profesionalización, la modernización de los recursos y el respeto por la dignidad humana.

    La conmemoración del Día del Agente Penitenciario volvió a poner en primer plano el trabajo de quienes cumplen funciones esenciales dentro del sistema de seguridad provincial, una tarea orientada tanto a la custodia de las personas privadas de la libertad como a la reinserción social, con el objetivo de contribuir a una comunidad más segura e inclusiva.

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