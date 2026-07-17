La apuesta de Laciar con un oficina de empleo que ya generó 800 inserciones laborales y ahora encara convenios con la minería: "Hay que capacitar y vincular"

La Municipalidad de la Capital consolidó un cambio de rumbo en su política de empleo al convertir la Dirección de Empleo y Formación en un espacio dedicado a capacitar trabajadores y vincularlos con empresas que buscan incorporar personal. Así lo explicó la intendente Susana Laciar, quien destacó que la prioridad de la gestión es preparar recursos humanos para responder a las necesidades del mercado laboral y no ampliar la planta estatal.

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La jefa comunal explicó que, si bien la Dirección de Empleo ya existía dentro del organigrama municipal, su administración le dio un perfil completamente distinto. "Le dimos un enfoque fuerte como una herramienta articuladora entre quien necesita trabajo y quien necesita capacidad de trabajo", afirmó a DIARIO DE CUYO.

Según detalló, la estrategia comenzó con la creación de una oferta permanente de capacitaciones en oficios y habilidades técnicas orientadas a las demandas actuales de la economía regional, especialmente ante el crecimiento del sector minero.

"Primero invertimos para capacitar, para tener recursos humanos preparados y, a partir de ahí, iniciamos una bolsa de empleo donde las empresas encuentran trabajadores certificados", sostuvo.

Los primeros cursos estuvieron vinculados con electricidad, tornería, mecánica automotor e informática, mediante convenios con la Escuela Obreros del Porvenir y el Sindicato Empleados de Comercio (SEC). Posteriormente se incorporaron capacitaciones en gastronomía, atención al público, atención bilingüe, oratoria, reparación de computadoras y software.

La intendente explicó que la oferta académica se define a partir de los perfiles que solicitan las empresas. "La oferta de formación tiene que ver con lo que las empresas nos están pidiendo como bolsa de empleo", señaló.

Actualmente, el municipio también trabaja junto a UTHGRA, la UOCRA y otras instituciones de formación para ampliar la cantidad de cursos disponibles y responder a nuevas demandas laborales, especialmente vinculadas a la minería.

Las empresas realizan las entrevistas en la Municipalidad

Uno de los aspectos más destacados del programa es el funcionamiento de la bolsa de empleo municipal. Las empresas no sólo buscan candidatos, sino que incluso utilizan las instalaciones de la comuna para realizar entrevistas y completar sus procesos de selección.

"Muchas empresas han tomado nuestra propia Dirección de Empleo como su lugar para hacer las entrevistas laborales", indicó Laciar.

La jefa comunal explicó que los departamentos de Recursos Humanos se trasladan hasta las oficinas municipales para realizar las entrevistas finales con postulantes previamente capacitados y certificados por la comuna.

Entre las firmas que recurrieron a este sistema se encuentran Hola Tulum, Dean and Dennys y Medialunas Calentitas, empresas que utilizaron la infraestructura municipal para reclutar personal durante su desembarco en San Juan. A ellas se suman compañías que ya operaban en la provincia, como Señor González, Motos Lucero y diversos emprendimientos gastronómicos, automotrices, de limpieza y servicios, que recurren de manera habitual a la bolsa de empleo para incorporar trabajadores.

Los números de la gestión

Laciar dio a conocer las cifras que respaldan el funcionamiento de la Dirección de Empleo desde el inicio de su gestión. Según informó: hubo 375 cursos de capacitación dictados; 6.800 personas participaron de las capacitaciones; 75 empresas mantienen convenios con la Municipalidad; 888 inserciones laborales concretadas; 15 instituciones trabajan en programas de inclusión para personas con discapacidad; y 600 personas con discapacidad participaron de cursos de formación, principalmente en manipulación de alimentos.

Además, aseguró que el crecimiento de las inserciones laborales ha sido sostenido. "Del 2024 al 2025 tuvimos un incremento del 106% y del 2025 al 2026 un aumento cercano al 200%", afirmó.

Inclusión laboral y nuevos convenios con la minería

La intendenta también destacó el trabajo conjunto con escuelas de educación especial para promover la inserción laboral de personas con discapacidad. "Tenemos personas con discapacidad que han participado y han podido lograr inserción laboral", remarcó.

En paralelo, la Municipalidad comenzó a estrechar vínculos con empresas vinculadas a la actividad minera. Según adelantó Laciar, actualmente se encuentran cerrando convenios para incorporar simuladores de manejo de camiones de gran porte, con el objetivo de ofrecer capacitaciones más específicas y acordes a las necesidades del sector.

"Estamos terminando de cerrar convenios para utilizar grandes simuladores de manejo y poder capacitar con mayor precisión", explicó.

También indicó que existe un fuerte interés de empresas mineras y proveedoras por perfiles relacionados con el manejo de software y herramientas informáticas.

"El municipio no puede ser el gran dador de trabajo"

Finalmente, Laciar remarcó que la política de empleo de la Capital apunta a fortalecer la inserción en el sector privado y no a incrementar la contratación estatal.

"Nuestra concepción es que el municipio no es el gran dador de trabajo. No tenemos capacidad ni posibilidad de ser el único empleador. Nuestra mentalidad es capacitar y vincular", expresó.

En ese sentido, explicó que incluso cuando la propia Municipalidad necesita incorporar personal para funciones específicas, como choferes especializados para camiones, también recurre a la bolsa de empleo.

"Nosotros recurrimos a la bolsa de empleo para que nos recomienden quiénes son los que han cumplido con esos requisitos para poder tomarlos", concluyó.