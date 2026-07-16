El Gobierno no logró aprobar la ley de Propiedad Privada y el Senado postergó el debate para agosto

El Gobierno sufrió este jueves un revés legislativo en el Senado al no alcanzar un acuerdo para tratar la ley de Propiedad Privada. Aunque el oficialismo logró reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con otros temas del orden del día, finalmente decidió solicitar un cuarto intermedio y postergar el debate de la iniciativa hasta después del receso invernal.

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La solicitud fue realizada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien propuso retomar la discusión el próximo 6 de agosto, luego de constatar que no estaban garantizados los votos para aprobar el proyecto.

La decisión dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para mantener alineados a los bloques aliados en torno a una de las iniciativas que considera estratégicas. El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada contempla, entre otros puntos, modificaciones a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego, además de eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

Pese a ese traspié, el oficialismo sí consiguió avanzar con otros asuntos incluidos en el temario. La Cámara alta aprobó todos los pliegos judiciales y los ascensos diplomáticos previstos para la sesión.

La sesión comenzó con el número justo de legisladores presentes: 37 de los 72 senadores ocuparon sus bancas, lo que permitió habilitar el debate.

Sin embargo, las diferencias que se habían manifestado en las horas previas terminaron por impedir que el oficialismo reuniera la mayoría simple necesaria para tratar el proyecto de Propiedad Privada. Las negociaciones con sectores de la UCR y otros espacios aliados no alcanzaron para destrabar el conflicto.

Una jornada marcada por la tensión política

La sesión también estuvo atravesada por el fuerte cruce que protagonizaron, antes del inicio del debate, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Ambas mantuvieron un intercambio de mensajes que reflejó el clima de tensión dentro del oficialismo en la previa del tratamiento del proyecto.

Además, durante la jornada hubo un momento de distensión cuando varios senadores homenajearon a la Selección Argentina por su triunfo sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial, luciendo camisetas del equipo nacional y dedicando un aplauso al plantel.

Con la postergación del tratamiento, el proyecto de Propiedad Privada volverá a discutirse una vez finalizado el receso legislativo, cuando el Gobierno intentará recomponer los acuerdos necesarios para convertir la iniciativa en ley.