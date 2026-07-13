    • 13 de julio de 2026 - 12:39

    El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 por "condiciones críticas"

    La medida fue oficializada mediante un DNU publicado en el Boletín Oficial.

    Energía.

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    El Gobierno nacional extendió la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión quedó formalizada este lunes a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

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    En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que todavía persisten "condiciones críticas" que afectan el funcionamiento del sistema energético, por lo que consideró necesario mantener las facultades extraordinarias para avanzar con el proceso de normalización del sector.

    Según el Gobierno, la prórroga busca garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público, al tiempo que permite seguir impulsando obras e inversiones destinadas a mejorar la infraestructura eléctrica y reducir los riesgos de interrupciones en el suministro.

    La emergencia vigente había sido prorrogada previamente hasta el 9 de julio de 2026. Con el nuevo decreto, el régimen excepcional permanecerá en vigor hasta fines de 2027, mientras continúan las políticas de reorganización del sistema energético nacional.

    Desde el Ejecutivo remarcaron que la medida responde a la necesidad de sostener las acciones iniciadas desde el comienzo de la gestión para fortalecer el abastecimiento eléctrico y brindar previsibilidad al sector. La decisión también apunta a crear un marco que facilite la ejecución de inversiones privadas consideradas estratégicas para el sistema.

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