Río Negro: avanza un proyecto para habilitar la venta formal de carne de jabalí y guanaco

aEl Gobierno de Río Negro impulsa una ley que busca regularizar la comercialización de estas carnes salvajes bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.

Con el objetivo de sumar alternativas alimentarias y frenar el impacto ambiental de la sobrepoblación animal, la provincia de Río Negro anunció el envío de un proyecto de ley clave a su Legislatura. La iniciativa busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal, regulando una actividad que hoy en día se maneja principalmente en la informalidad.

Según explicaron las autoridades del área de Desarrollo Económico patagónico, la intención no es desplazar de las góndolas a los cortes tradicionales de vaca, cerdo o pollo, sino formalizar e integrar este recurso disponible a la cadena comercial segura.

De aprobarse la ley, los animales silvestres deberán ingresar de forma obligatoria a plantas de faena autorizadas para someterse a rigurosos controles veterinarios y análisis de enfermedades, con especial foco en la detección de la triquinosis, garantizando así la aptitud para el consumo humano.

El jabalí, catalogado como una especie exótica e invasora sin depredadores naturales en el país, viene causando severos daños económicos al arrasar con plantaciones agrícolas extensivas de maíz y alfalfa. Por su parte, la población de guanacos creció exponencialmente en los últimos años en el sur del país, llegando a superar el stock ovino en varias zonas.

Ante este escenario, la normativa propone un aprovechamiento sustentable mediante lo que denominan "proteína de cercanía", lo que permitiría abastecer a las localidades vecinas reduciendo los costos logísticos de transporte.

Precios y actualización de las leyes

La propuesta legislativa busca modernizar normativas de caza y comercialización vigentes que arrastran entre 40 y 50 años de antigüedad. El mercado de carnes alternativas asoma así como una ventana tanto para ofrecer opciones más magras y de precios más accesibles a los consumidores ante el encarecimiento de la carne bovina, como para dar respuesta a los reclamos del sector productivo por las pérdidas en sus cultivos.