    • 13 de julio de 2026 - 13:11

    Río Negro: avanza un proyecto para habilitar la venta formal de carne de jabalí y guanaco

    El Gobierno de Río Negro impulsa una ley que busca regularizar la comercialización de estas carnes salvajes bajo estrictos controles sanitarios.

    Carne de Guanaco y Jabalí.

    Carne de Guanaco y Jabalí.

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    aEl Gobierno de Río Negro impulsa una ley que busca regularizar la comercialización de estas carnes salvajes bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.

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    Con el objetivo de sumar alternativas alimentarias y frenar el impacto ambiental de la sobrepoblación animal, la provincia de Río Negro anunció el envío de un proyecto de ley clave a su Legislatura. La iniciativa busca habilitar la venta de carne de jabalí y guanaco en el mercado formal, regulando una actividad que hoy en día se maneja principalmente en la informalidad.

    Control sanitario y plantas de faena

    Según explicaron las autoridades del área de Desarrollo Económico patagónico, la intención no es desplazar de las góndolas a los cortes tradicionales de vaca, cerdo o pollo, sino formalizar e integrar este recurso disponible a la cadena comercial segura.

    De aprobarse la ley, los animales silvestres deberán ingresar de forma obligatoria a plantas de faena autorizadas para someterse a rigurosos controles veterinarios y análisis de enfermedades, con especial foco en la detección de la triquinosis, garantizando así la aptitud para el consumo humano.

    El impacto en los cultivos y la sobrepoblación

    El jabalí, catalogado como una especie exótica e invasora sin depredadores naturales en el país, viene causando severos daños económicos al arrasar con plantaciones agrícolas extensivas de maíz y alfalfa. Por su parte, la población de guanacos creció exponencialmente en los últimos años en el sur del país, llegando a superar el stock ovino en varias zonas.

    Ante este escenario, la normativa propone un aprovechamiento sustentable mediante lo que denominan "proteína de cercanía", lo que permitiría abastecer a las localidades vecinas reduciendo los costos logísticos de transporte.

    Precios y actualización de las leyes

    La propuesta legislativa busca modernizar normativas de caza y comercialización vigentes que arrastran entre 40 y 50 años de antigüedad. El mercado de carnes alternativas asoma así como una ventana tanto para ofrecer opciones más magras y de precios más accesibles a los consumidores ante el encarecimiento de la carne bovina, como para dar respuesta a los reclamos del sector productivo por las pérdidas en sus cultivos.

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