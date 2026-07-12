Escándalo en una carrera de trail: denunciaron latigazos contra corredores y todo quedó filmado

Lo que debía ser una jornada de deporte y recreación terminó en un escándalo. Durante la tradicional carrera de trail Doble Apolo , disputada este domingo en la zona de Paso Córdoba, en General Roca (Río Negro) , varios corredores fueron atacados por personas montadas a caballo cuando transitaban por uno de los primeros tramos del circuito.

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Las agresiones fueron registradas por testigos y rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión. En las imágenes se observa a los jinetes interceptando a los competidores y dificultando su paso durante la prueba.

Uno de los participantes, que además cumplía funciones como camarógrafo de la competencia , relató lo ocurrido en sus redes sociales y aseguró que nunca había presenciado una situación similar.

Según su testimonio, el ataque se produjo en el kilómetro 2 del recorrido, donde un grupo de lugareños impidió el normal desarrollo de la carrera y protagonizó distintos episodios de violencia contra los atletas.

Tras el incidente, la organización de la Doble Apolo confirmó que impulsará una denuncia formal junto con corredores afectados y autoridades municipales para que se investigue lo sucedido y se identifique a los responsables.

El hecho provocó indignación entre los participantes y la comunidad del trail running, que reclamó mayores medidas de seguridad para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.