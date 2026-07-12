Escándalo en una carrera de trail: denunciaron latigazos contra corredores y todo quedó filmado

Lo que debía ser una jornada de deporte y recreación terminó en un escándalo. Durante la tradicional carrera de trail Doble Apolo, disputada este domingo en la zona de Paso Córdoba, en General Roca (Río Negro), varios corredores fueron atacados por personas montadas a caballo cuando transitaban por uno de los primeros tramos del circuito.
Las agresiones fueron registradas por testigos y rápidamente comenzaron a difundirse en redes sociales, donde generaron una fuerte repercusión. En las imágenes se observa a los jinetes interceptando a los competidores y dificultando su paso durante la prueba.
Uno de los participantes, que además cumplía funciones como camarógrafo de la competencia, relató lo ocurrido en sus redes sociales y aseguró que nunca había presenciado una situación similar.
Según su testimonio, el ataque se produjo en el kilómetro 2 del recorrido, donde un grupo de lugareños impidió el normal desarrollo de la carrera y protagonizó distintos episodios de violencia contra los atletas.
Tras el incidente, la organización de la Doble Apolo confirmó que impulsará una denuncia formal junto con corredores afectados y autoridades municipales para que se investigue lo sucedido y se identifique a los responsables.
El hecho provocó indignación entre los participantes y la comunidad del trail running, que reclamó mayores medidas de seguridad para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.