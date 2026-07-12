    • 12 de julio de 2026 - 16:22

    Con un doblete de Nazareno Fúnez, San Martín le ganó 2 a 0 a Güemes en Santiago del Estero

    El Verdinegro derrotó 2-0 a Güemes como visitante y cortó la racha sin victorias. Nazareno Fúnez marcó los dos goles del encuentro y fue la gran figura de la tarde.

    San Martín - Güemes.

    San Martín - Güemes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín volvió a sonreír. El equipo sanjuanino se impuso este domingo por 2-0 frente a Güemes, en Santiago del Estero, y consiguió un triunfo clave para recuperar la confianza y volver a sumar de a tres en el campeonato.

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    La gran figura del partido fue Nazareno Fúnez, autor de los dos tantos del Verdinegro. El delantero abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, cuando aprovechó una de las primeras situaciones claras del equipo para poner en ventaja a los dirigidos por Alejandro Schiapparelli.

    Con la tranquilidad del resultado a favor, San Martín manejó los tiempos del encuentro y mostró solidez para controlar los intentos del conjunto santiagueño. Ya en el complemento, a los 20 minutos, Fúnez volvió a aparecer para sentenciar la historia. El atacante firmó su doblete y selló el 2-0 definitivo, dándole al Verdinegro una victoria muy esperada fuera de casa.

    El triunfo le permite a San Martín cortar la racha sin victorias y afrontar con otro ánimo la continuidad del torneo, en un momento clave de la temporada. Ahora, el conjunto sanjuanino volverá a jugar ante su gente. En la próxima fecha recibirá a Tristán Suárez, el domingo 20 de julio, con el objetivo de ratificar la recuperación y seguir escalando posiciones.

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