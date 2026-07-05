San Martín abre su segundo semestre recibiendo a Chacarita Juniors en el Pueblo Viejo

El Verdinegro será local del Funebrero este domingo a partir de las 16 por la fecha 19 de la Primera Nacional.

Regularidad. Hernán Zuliani fue uno de los mejores de San Martín en la primera rueda y estará ante Cjacarita Juniors.

Pasó la primera rueda y para el Atlético San Martín es volver a empezar en la Primera Nacional. Con las ilusiones de pelear ese ascenso que todos quieren, este domingo relanzará su campaña recibiendo a Chacarita Juniors por la fecha 19 de la Zona B.

Será desde las 16, en el estadio Hilario Sánchez, sabiendo que un envión clave para meterse ya con peso propio en zona de Reducido, estirando el momento positivo tras la victoria ante Agropecuario y aguardando fecha para completar con Nueva Chicago.

En estas dos semanas, el campamento Verdinegro trabajó con tranquilidad y con la llegada de dos refuerzos, el técnico Alejandro Schiapparelli tomó nota que este será su plantel hasta fin de año y que son los instrumentos para pelear el ascenso.

En lo futbolístico, San Martín parece tener ya resuelto el sistema de esta versión 2026 con línea de cuatro en el medio, tres volantes en línea en el medio y dos puntas. En los nombres, para este modelo no podrá contar con el lateral Murilllo, que llegó al límite de amonestaciones pero podrá tener de regreso a Emmanuel Aguilera. Con ese panorama, la defensa Verdinegra iria con Seba Díaz Robles en el arco; Facundo Nadalin, Aguilera, Cocca y Zuliani en el fondo; Acosta, Pelaitay, Monje y González en el medio; Rossi y Funez, en el ataque.

Para San Martín es clave meter el partido contra un partido contra un rival grande de la categoría pero de un flojísimo presente. Chacarita está penúltimo, hace cuatro fechas que no gana con tres derrotas seguidas y no encuentra soluciones. Viene de empatar con Tristán Suárez sin goles y necesita salir de ese pozo.