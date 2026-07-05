Frío extremo en San Juan: el domingo arrancó con -4°C y anticipan una semana con heladas y máximas de hasta 17°C

San Juan amaneció este domingo 5 de julio con una temperatura mínima de -4°C, en una de las jornadas más frías de las últimas semanas. Según el pronóstico oficial, el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones y con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.
Para la mañana se espera una temperatura cercana a los -4°C, con cielo algo nublado y viento del sector sur, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 11°C, mientras que el cielo continuará algo nublado. El viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo estará despejado, la temperatura descenderá hasta los 3°C y el viento será leve, del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.
Así seguirá el tiempo durante la semana según el pronóstico
El pronóstico de los próximos siete días indica que el frío continuará siendo protagonista, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
Las temperaturas previstas son:
- Lunes: mínima de -3°C y máxima de 15°C.
- Martes: mínima de -1°C y máxima de 15°C.
- Miércoles: mínima de 2°C y máxima de 18°C.
- Jueves: mínima de 4°C y máxima de 17°C.
- Viernes: mínima de 4°C y máxima de 16°C.
- Sábado: mínima de 5°C y máxima de 16°C.
De esta manera, aunque las tardes serán algo más templadas a partir del miércoles, las heladas seguirán presentes al comienzo de la semana, con mínimas bajo cero y condiciones estables, sin lluvias previstas.