Thiago y Liseth, los jóvenes sanjuaninos que toman el brillo escondido de los minerales y los transforman en piezas únicas

Lo que comenzó como un detalle decorativo para atrapasueños terminó convirtiéndose en un oficio artesanal que combina geología, diseño, paciencia y dedicación. Hace cinco años, Thiago Alé y su compañera Liseth dieron sus primeros pasos trabajando con minerales sin imaginar que, con el tiempo, darían forma a Arte Kuyaiqui, un proyecto dedicado a transformar piedras en joyas y objetos personalizados.

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La joven pareja, de 23 y 22 años respectivamente, encontró en los minerales mucho más que un material de trabajo. Mientras Thiago cursa la Licenciatura en Educación Musical y Liseth estudia el Profesorado de Artes Visuales, ambos lograron que este proyecto se convirtiera en el sustento económico que les permite continuar con sus estudios.

El proceso de elaboración comienza mucho antes del diseño. Primero seleccionan cuidadosamente cada mineral, luego lo cortan, le dan una forma determinada y finalmente lo someten a un largo proceso de pulido hasta alcanzar el denominado "brillo espejo", una técnica que consiste en cerrar los poros de la piedra para resaltar al máximo sus colores y vetas naturales. Una vez terminada esa etapa, las piezas se engarzan mediante técnicas de alambrismo y tejido metálico para dar vida a dijes, collares, pulseras, llaveros e incluso bombillas de acero inoxidable para mate con detalles minerales.

En los últimos meses, Thiago y Liseth decidieron profundizar un camino que cada vez despierta más interés entre los visitantes: poner en valor los minerales autóctonos de San Juan, que son muchos, vistosos y muchas veces poco apreciados.

Tras realizar una capacitación en geología sanjuanina, comenzaron a recorrer distintos puntos de la provincia en busca de ejemplares propios de la región. Entre sus recorridos figuran las inmediaciones de los diques Punta Negra y Ullum, el Cerro de la Sal y la zona de El Encón, donde encontraron algunas de las piedras más particulares con las que trabajan.

Según cuenta Thiago, los turistas que visitan las ferias suelen buscar precisamente ese diferencial: llevarse una pieza confeccionada con minerales extraídos de la provincia.

Un oficio autodidacta, a base de prueba, error y contacto con quienes saben

Nada de lo que hacen fue aprendido en una escuela especializada. Los primeros conocimientos llegaron observando videos, intercambiando experiencias con artesanos en distintas ferias y experimentando por cuenta propia.

Incluso, cuando descubrieron que las máquinas para lapidar tenían un costo demasiado elevado, decidieron fabricar sus propios discos de pulido. "Esa fue la forma de ir aprendiendo distintas técnicas y encontrar nuestra manera de trabajar", relata Thiago.

Con el tiempo, el proyecto también fue ampliando su red de contactos. Hoy colaboran con ceramistas para fabricar herramientas de bruñido, elaboran piezas para personas vinculadas al reiki y la meditación, consiguen minerales específicos para geólogos e incluso reciben piedras provenientes de otros países gracias a un amigo que recorre Sudamérica realizando intercambios entre coleccionistas y artesanos.

Dónde encontrar a Arte Kuyaiqui

Arte Kuyaiqui se encuentra todos los sábados y domingos, desde las 16 horas, en el Paseo de Las Palmeras, en el Parque de Mayo, entre el Monumento al Deporte y el Estadio Aldo Cantoni, siendo parte de la feria de emprendedores que cada fin de semana es más convocante.

Quienes estén interesados en conocer sus trabajos y adquirirlos, pueden comunicarse al 2643202079 o por medio de su cuenta en Instagram @arte.kuyaiqui.