Avanza la creación del Banco de Leche Materna en San Juan: proyecto presentando y capacitaciones en marcha

El sueño de que San Juan cuente con su primer Banco de Leche Materna comienza a tomar forma. El proyecto ya ingresó al circuito administrativo del Hospital Rawson y atraviesa las distintas instancias de evaluación, mientras el equipo impulsor avanza en la capacitación del personal y en la planificación de la infraestructura necesaria para convertir la iniciativa en una realidad.

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La médica tocoginecóloga Cecilia Olivares, una de las impulsoras del proyecto, confirmó que el proyecto fue presentado de manera oficial y el expediente se encuentra en análisis en el nosocomio, contando con un importante apoyo de las autoridades. "Vamos avanzando, ya está pasando por diferentes oficinas el expediente en el hospital" , explicó la profesional, quien además destacó la participación de San Juan en un reciente encuentro organizado por la Asociación Argentina de Bancos de Leche Humana (ABLHAr), donde las provincias expusieron el estado de sus proyectos.

Actualmente existen diez bancos de leche humana en Argentina y otras cuatro provincias, entre ellas San Juan, se encuentran en el desarrollo de sus propios centros. "Nos ayudan un montón, nos apoyan mucho", valoró Olivares sobre el acompañamiento técnico que brinda la asociación, fundamental para cumplir con los estándares de calidad y seguridad que exige este tipo de establecimientos.

El proyecto contempla la creación de un espacio destinado a la recolección, procesamiento, pasteurización, almacenamiento y distribución de leche humana donada, con prioridad para recién nacidos prematuros, bebés de muy bajo peso y otros pacientes internados en Neonatología que no puedan recibir leche de su propia madre.

Mientras avanza la gestión administrativa, el Hospital Rawson ya comenzó a preparar el recurso humano que tendrá a cargo el funcionamiento del banco.

Profesionales de la institución cursan actualmente la Diplomatura en Manipulación y Procesamiento de Leche Humana que dicta la Universidad Maza de Mendoza. La formación tiene una duración de diez meses y es financiada íntegramente por el hospital, una inversión que busca garantizar que el futuro banco opere bajo protocolos nacionales e internacionales.

En paralelo, el nosocomio ya cuenta con condiciones favorables para dar el siguiente paso. Dispone de un servicio de Neonatología de alta complejidad, un lactario equipado con diez extractores de leche humana y el respaldo de la Dirección del hospital y del Ministerio de Salud. Además, se gestiona la incorporación de una pasteurizadora, el equipamiento considerado prioritario, dentro del presupuesto provincial 2026.

¿Por qué es importante contar con un banco de leche materna?

La leche humana disminuye significativamente el riesgo de infecciones, enterocolitis necrotizante y otras complicaciones asociadas a la prematurez, además de favorecer una recuperación más rápida de los bebés internados en neo.

Los datos del propio servicio de Neonatología reflejan la magnitud del impacto potencial. Entre 2025 y comienzos de 2026, el Hospital Rawson registró 5.290 nacimientos, de los cuales 86 correspondieron a prematuros de menos de 1.500 gramos y 49 a bebés nacidos antes de las 32 semanas de gestación, población que constituye la principal beneficiaria de un banco de leche humana.

Además del aspecto sanitario, los impulsores consideran indispensable generar conciencia social sobre la importancia de la donación de leche materna. Por eso, el proyecto prevé una estrategia de comunicación para informar a la comunidad sobre el valor de este gesto solidario y promover la participación de madres con excedente de producción.

La meta es que el Banco de Leche Humana no solo abastezca al Hospital Rawson, sino que en el futuro pueda integrarse a la red nacional y ampliar su alcance para beneficiar a recién nacidos de toda la provincia, garantizando el acceso a un recurso considerado esencial para los pacientes neonatales más vulnerables.