    • 4 de julio de 2026 - 17:22

    Rawson vendió la totalidad de los vehículos en subasta y superó los $57 millones de recaudación

    La subasta de Rawson, organizada junto a la Caja de Acción Social culminó con la venta de todas las unidades.

    Rawson vendió todas las movilidades en remate y tuvo una recaudación millonaria.

    Rawson vendió todas las movilidades en remate y tuvo una recaudación millonaria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El municipio de Rawson concretó con éxito una nueva Subasta Pública de movilidades municipales, realizada ayer viernes en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, donde se vendieron las 19 unidades pertenecientes al patrimonio municipal, alcanzando una recaudación total de $57.880.000.

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    La subasta se desarrolló en el marco del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Rawson y la Caja de Acción Social de San Juan, garantizando un proceso abierto, transparente y con igualdad de oportunidades para todos los participantes.

    El proceso de la subasta en Rawson

    Durante la jornada fueron adjudicados automóviles, camiones compactadores y un utilitario, luego de un proceso que incluyó cuatro días de exhibición de las unidades en el Complejo La Superiora, donde los interesados pudieron conocer el estado de los vehículos y recibir asesoramiento antes del remate.

    Con esta iniciativa, el Municipio continúa avanzando en la optimización de su parque automotor, desafectando vehículos que ya habían cumplido su ciclo operativo y transformando esos bienes en recursos económicos que permitirán seguir fortaleciendo la administración municipal y acompañar futuras inversiones destinadas a mejorar los servicios que se brindan a los vecinos.

    El destino de la recaudación de la subasta

    El remate finalizó con la venta de la totalidad de los 19 vehículos ofrecidos, alcanzando una recaudación de $57.880.000. Estos fondos ingresarán al patrimonio municipal y serán destinados a seguir fortaleciendo la capacidad operativa del Estado local, en el marco de una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

    Estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda, y el subsecretario de Administración Tributaria, Alejandro Rojas.

    Con el éxito alcanzado en esta nueva edición, la Municipalidad de Rawson reafirma su compromiso con una administración moderna y eficiente, impulsando acciones que permiten optimizar el patrimonio municipal y transformar bienes en desuso en recursos que benefician a toda la comunidad.

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