¡Vacas en la Biblio! propone cultura y diversión para el receso invernal

La Dirección de Bibliotecas Populares, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó el ciclo 'Vacas en la Biblio'. Esta original iniciativa busca transformar el receso invernal de los más chicos en una experiencia de aprendizaje y entretenimiento, combinando cine y diversos talleres creativos. También tendrá lugar el Barrio Cultural, con talleres y entretenimiento.
A continuación se detalla el cronograma que se desplegará en diferentes departamentos de la provincia, y también la sede de la Dirección, en Capital, con entrada libre y gratuita.
Rawson - Lunes 6
Caucete - Martes 7
Capital - Miércoles 8
Chimbas - Lunes 13
Calingasta - Martes 14
Diversión en el Barrio Cultural
Del jueves 9 al domingo 12 de julio, además, la Dirección de Bibliotecas Populares participará con talleres y actividades literarias en el denominado Barrio Cultural. De 14 a 19 h habrá diferentes actividades en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras 200 norte). Las propuestas, día por día, serán las siguientes: