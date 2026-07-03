    • 3 de julio de 2026 - 15:30

    ¡Vacas en la Biblio! propone cultura y diversión para el receso invernal

    Ciclo infantil gratuito con proyecciones de cine y talleres artísticos para las tardes de descanso en distintas localidades sanjuaninas.

    Para el receso invernal, la Dirección de Bibliotecas Populares organizó actividades para la familia en Capital, Rawson, Caucete, Chimbas y Calingasta.&nbsp;

    Para el receso invernal, la Dirección de Bibliotecas Populares organizó actividades para la familia en Capital, Rawson, Caucete, Chimbas y Calingasta. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Bibliotecas Populares, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó el ciclo 'Vacas en la Biblio'. Esta original iniciativa busca transformar el receso invernal de los más chicos en una experiencia de aprendizaje y entretenimiento, combinando cine y diversos talleres creativos. También tendrá lugar el Barrio Cultural, con talleres y entretenimiento.

    Leé además

    Las actividades en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe incluyen juegos tradicionales, lecturas y experiencias para toda la familia. 

    Vacaciones de invierno en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe, para disfrutar en familia
    Para el receso invernal, el Museo Franklin Rawson preparó una grilla de propuestas gratuitas para todas las edades.

    Receso invernal: diversión para toda la familia en el Museo Franklin Rawson

    A continuación se detalla el cronograma que se desplegará en diferentes departamentos de la provincia, y también la sede de la Dirección, en Capital, con entrada libre y gratuita.

    Rawson - Lunes 6

    • Horario: 16:00 h

    • Lugar: Biblioteca Popular Fray Justo Santa María de Oro

    • Dirección: Unión Vecinal Villa Las Rosas

    • Actividades:

      • Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor"

      • Reparto de pochoclos

      • Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra

      • Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

    Caucete - Martes 7

    • Horario: 16:00 h

    • Lugar: Biblioteca Popular Colón

    • Dirección: Diagonal Sarmiento 658, Villa Colón

    • Actividades:

      • Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor"

      • Reparto de pochoclos

      • Taller de Historieta a cargo de Tony Acevedo

      • Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

    Capital - Miércoles 8

    • Horario: 16:00 h

    • Lugar: Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe

    • Dirección: 25 de Mayo 463 Oeste

    • Actividades:

      • Festival Tanabata

      • Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra

      • Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

    Chimbas - Lunes 13

    • Horario: 16:00 h

    • Lugar: Biblioteca Popular Paula Albarracín de Sarmiento

    • Dirección: Justo Olmos N° 1596, Villa Unión

    • Actividades:

      • Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor"

      • Reparto de pochoclos

      • Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra

      • Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

    Calingasta - Martes 14

    • Horario: 14:00 h

    • Lugar: Biblioteca Popular Pío Cristino Gallardo

    • Dirección: Maipú y Juan Ramón Díaz, Tamberías

    • Actividades:

      • Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor"

      • Reparto de pochoclos

      • Taller de Fotobordado a cargo de Maca Pereyra

      • Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

    Diversión en el Barrio Cultural

    Del jueves 9 al domingo 12 de julio, además, la Dirección de Bibliotecas Populares participará con talleres y actividades literarias en el denominado Barrio Cultural. De 14 a 19 h habrá diferentes actividades en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras 200 norte). Las propuestas, día por día, serán las siguientes:

    La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica tiene muchos e importantes títulos para disfrutar

    La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica tiene muchos e importantes títulos para disfrutar

    Jueves 9

    • Taller, juego de rol para chicos (16:00 a 19:30 h)
    • Coloreado de dibujos
    • Promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica

    Viernes 10

    • Taller, Fotobordado (de 15:00 a 17:00 h)
    • Taller, Encuentro de escritura. Cartas
    • Coloreado de dibujos
    • Promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica

    Sábado 11

    • Taller, Juego de rol para chicos (de 16:00 a 19:30 h)
    • Coloreado de dibujos
    • Promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica

    Domingo 12

    • Taller, Cómic para chicos (17:00 a 19:00 h)
    • Coloreado de dibujos
    • Promoción de la Biblioteca de Literatura Gráfica

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