¡Vacas en la Biblio! propone cultura y diversión para el receso invernal

Ciclo infantil gratuito con proyecciones de cine y talleres artísticos para las tardes de descanso en distintas localidades sanjuaninas.

Para el receso invernal, la Dirección de Bibliotecas Populares organizó actividades para la familia en Capital, Rawson, Caucete, Chimbas y Calingasta.

La Dirección de Bibliotecas Populares, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, lanzó el ciclo 'Vacas en la Biblio'. Esta original iniciativa busca transformar el receso invernal de los más chicos en una experiencia de aprendizaje y entretenimiento, combinando cine y diversos talleres creativos. También tendrá lugar el Barrio Cultural, con talleres y entretenimiento.

A continuación se detalla el cronograma que se desplegará en diferentes departamentos de la provincia, y también la sede de la Dirección, en Capital, con entrada libre y gratuita.

Rawson - Lunes 6 Horario: 16:00 h

Lugar: Biblioteca Popular Fray Justo Santa María de Oro

Dirección: Unión Vecinal Villa Las Rosas

Actividades: Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor" Reparto de pochoclos Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

Caucete - Martes 7 Horario: 16:00 h

Lugar: Biblioteca Popular Colón

Dirección: Diagonal Sarmiento 658, Villa Colón

Actividades: Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor" Reparto de pochoclos Taller de Historieta a cargo de Tony Acevedo Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

Capital - Miércoles 8 Horario: 16:00 h

Lugar: Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe

Dirección: 25 de Mayo 463 Oeste

Actividades: Festival Tanabata Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

Chimbas - Lunes 13 Horario: 16:00 h

Lugar: Biblioteca Popular Paula Albarracín de Sarmiento

Dirección: Justo Olmos N° 1596, Villa Unión

Actividades: Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor" Reparto de pochoclos Taller de Origami a cargo de Belén Zagarra Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

Calingasta - Martes 14 Horario: 14:00 h

Lugar: Biblioteca Popular Pío Cristino Gallardo

Dirección: Maipú y Juan Ramón Díaz, Tamberías

Actividades: Proyección de la película "Hoppers: Operación Castor" Reparto de pochoclos Taller de Fotobordado a cargo de Maca Pereyra Dibujos para colorear y actividades recreativas para toda la familia

Diversión en el Barrio Cultural Del jueves 9 al domingo 12 de julio, además, la Dirección de Bibliotecas Populares participará con talleres y actividades literarias en el denominado Barrio Cultural. De 14 a 19 h habrá diferentes actividades en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras 200 norte). Las propuestas, día por día, serán las siguientes: