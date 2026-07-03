Julio llega con humor, teatro y reflexión: desde Artaza y Cherutti, a Pablito Castillo y Boy Olmi

Cinco propuestas nacionales desembarcan este mes con funciones en el Cine Teatro Municipal, el Teatro Sarmiento y el Museo Franklin Rawson.

El mes de julio tendrá una variada agenda de espectáculos en San Juan de la mano de Amsterdam Producciones, que confirmó una programación con figuras del humor, el teatro y las charlas motivacionales. La cartelera incluye cinco funciones que se desarrollarán en distintos escenarios de la provincia y cuyas entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.

Toda la agenda de julio La programación comenzará el sábado 5 de julio con Lucho Miranda, quien presentará su espectáculo "Abriendo las Manos" en el Cine Teatro Municipal. El comediante llega con un show que combina humor y vivencias personales, en una propuesta que ha recorrido distintos escenarios del país.

La segunda cita será el jueves 10 de julio, cuando el reconocido dúo Artaza y Cherutti suba al escenario del Cine Teatro Municipal con "Toy de Gira", una obra que reúne humor, imitaciones y música de la mano de dos históricos del teatro de revista argentino.

La agenda continuará el jueves 24 de julio con Pablito Castillo, quien presentará "La Risa Que Me Parió" en el Teatro Sarmiento. El humorista ofrecerá un espectáculo basado en anécdotas cotidianas y observaciones que buscan conectar con el público a través de la risa.

Dos días después, el sábado 26 de julio, será el turno del Lic. Leo Maiello, que llegará al Auditorio del Museo Franklin Rawson con "Yo sin culpa", una propuesta orientada al desarrollo personal y el bienestar emocional.