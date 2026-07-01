Julio arrancó con viento y prevén lluvias y nevadas este miércoles en San Juan

El invierno se hará sentir con fuerza este miércoles 1 de julio en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada inestable, con lluvias y nevadas desde la mañana y hasta la noche, en un contexto de temperaturas muy bajas y viento intenso.

De acuerdo con el parte oficial, la temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará apenas los 5°C, por lo que será uno de los días más fríos de la semana.

Además, el SMN indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante toda la jornada. El fenómeno previsto es de lluvias y nevadas, especialmente favorecido por el ingreso de una masa de aire polar.

El viento soplará del sector sur, con velocidades de 32 a 41 km/h por la mañana y de 23 a 31 km/h durante la tarde y la noche. También se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo en San Juan Pronóstico del tiempo en San Juan. Foto: SMN Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.