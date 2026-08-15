    • 15 de agosto de 2026 - 16:54

    La Dirección Náutica intensifica la prevención con simulacros de ejercicios en los diques de San Juan

    La Dirección Náutica de la Secretaría de Deporte aprovecha la temporada baja para poner a prueba la velocidad y eficacia de los equipos de rescate.

    La Dirección Náutica realiza simulacros en los diques para mejorar la intervención en casos de urgencia.

    La Dirección Náutica realiza simulacros en los diques para mejorar la intervención en casos de urgencia.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Aunque el flujo de visitantes disminuye considerablemente durante los meses fríos, la actividad en los diques de San Juan no se detinene. La Dirección Náutica, dependiente de la Secretaría de Deportes de San Juan, ha puesto en marcha un intensivo plan de entrenamiento que incluye simulacros sorpresivos de emergencia en diversos embalses del territorio provincial.

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    La iniciativa busca transformar la temporada baja en una ventana de oportunidad clave para la preparación teórica y práctica de guardavidas y personal asistencial.

    Radiografía del operativo de la Dirección Náutica

    Sin previo aviso para el personal desplegado en campo, las autoridades activan alertas de rescate para recrear situaciones de riesgo real en el agua. La meta es someter a los equipos a la presión típica de un accidente y medir con precisión quirúrgica su desempeño.

    Durante cada procedimiento, los evaluadores hacen foco en cuatro pilares fundamentales:

    • Tiempos de respuesta: Medición exacta desde que se emite la voz de alarma hasta que el rescatista llega a la víctima.
    • Coordinación y comunicación: Fluidez en los canales radiales y articulación entre el personal en tierra y las embarcaciones en el agua.
    • Disponibilidad y estado de los recursos: Verificación del equipamiento técnico, estado de los motores, lanchas de apoyo, kayaks y botiquines de primeros auxilios.
    • Aplicación de protocolos: Cumplimiento estricto de las maniobras de extracción, reanimación y posterior evacuación terrestre.

    Ajustes estratégicos para el verano

    El fin último de estas maniobras no es solo medir, sino corregir. La detección temprana de fallas en la comunicación o demoras en el despliegue permite ajustar los procedimientos estándar antes de la llegada de la temporada estival, momento en que miles de sanjuaninos y turistas colman diques emblemáticos como Ullum, Punta Negra o Cuesta del Viento.

    Con este esquema de trabajo continuo, la provincia busca consolidar un modelo de seguridad náutica proactivo, donde la capacitación constante sea la principal herramienta para salvaguardar vidas y garantizar un uso recreativo y deportivo seguro en todos los acuíferos locales.

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