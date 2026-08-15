    • 15 de agosto de 2026 - 08:35

    Vinos de altura, gastronomía y eclipse lunar: se viene "Pedernal Bajo las Estrellas" en San Juan

    El departamento Sarmiento se prepara para una propuesta imperdible que combinará lo mejor del enoturismo, sabores regionales y astroturismo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pintoresco Valle de Pedernal, ubicado en el departamento Sarmiento, se prepara para recibir una propuesta turística y cultural imperdible. Bajo el nombre de “Pedernal Bajo las Estrellas”, la localidad combinará lo mejor de su producción vitivinícola, cocina regional y el avistaje astronómico en una sola velada.

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    El evento se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto, enmarcado dentro de las actividades oficiales por el mes aniversario de Sarmiento, y promete coronar la noche con un atractivo natural único: la observación de un eclipse parcial de Luna durante la madrugada del viernes 28.

    Una experiencia que une enoturismo y alta cocina

    La iniciativa busca potenciar los recursos identitarios de la zona, consolidando a Pedernal como uno de los polos enoturísticos más elegidos de la provincia. Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de:

    Degustación de vinos de altura: Una oportunidad ideal para saborear las etiquetas insignias que crecen al pie de la Cordillera de los Andes.

    Gastronomía regional: Opciones culinarias integradas al entorno natural de montaña.

    Música en vivo: Shows artísticos para acompañar el clima de relax y camaradería.

    Astronomía y un eclipse imperdible bajo el cielo sanjuanino

    El plato fuerte de la noche estará en el cielo. La agenda contempla una charla introductoria a cargo de especialistas para comprender en detalle cómo se producen los eclipses lunares y cuáles serán las características del fenómeno astronómico.

    Posteriormente, se dispondrán telescopios profesionales para que el público pueda realizar observaciones guiadas de la Luna y otros cuerpos celestes. El punto culminante se dará cuando el satélite natural ingrese en la sombra de la Tierra, regalando una postal única en uno de los mejores cielos del mundo.

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