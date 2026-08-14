El Registro Civil de San Juan detalla las nuevas medidas de seguridad tecnológicas del DNI

Con el objetivo de reforzar la seguridad documental, prevenir falsificaciones y proteger los datos personales de la ciudadanía, el Ministerio de Gobierno de San Juan —a través de la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas— detalló la implementación de las nuevas medidas tecnológicas y los estándares internacionales aplicados en las credenciales del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Las mejoras introducidas abarcan desde componentes físicos y ópticos de alta complejidad hasta herramientas digitales avanzadas para la validación de identidad.

La nueva tarjeta incorpora sofisticados mecanismos de inviolabilidad divididos en tres etapas de fabricación y personalización:

Pre-personalizado (Anverso): Fabricado en policarbonato no comercial de alta resistencia, cuenta con impresión de arcoíris (irisada), tramas numismáticas con el Sol de Mayo, guilloches de dos colores, hologramas transparentes integrados, superficies táctiles en relieve y una ventana transparente con repetición del retrato visible a contraluz.

Grabados Láser y Personalización: La información del titular se graba mediante láser indeleble sobre el policarbonato. Incluye relieve táctil en la fecha de nacimiento, imagen fantasma, imagen láser cambiante (CLI) que varía al inclinar la tarjeta, y una película protectora de barniz líquido para máxima durabilidad.

Resguardos en el Reverso: Incorpora tinta ópticamente variable (OVI) que cambia de color según la luz, una ventana transparente asimétrica, fondos de seguridad con símbolos como las Islas Malvinas y el Monumento a la Bandera, además de marcas en relieve específicas para facilitar la accesibilidad a personas ciegas o con baja visión.

Tecnología digital y validación sin contacto

Además de los elementos visuales y táctiles, la credencial incorpora capacidades electrónicas orientadas a la modernización y agilidad en los trámites:

Chip sin contacto (Contactless) y NFC: Permite operar acercando el DNI a lectores o teléfonos compatibles, almacenando de forma encriptada los datos filiatorios, la foto, la firma y el resumen de la huella dactilar.

Código QR Cifrado: Facilita la verificación rápida de datos biográficos y biométricos.

Certificados Únicos: Posee número de credencial único, número de trámite único, certificado de identidad digital y compatibilidad con Firma Digital, además del símbolo internacional de DNI electrónico para viajes dentro del Mercosur.

¿Qué pasa con los documentos actuales?

Desde el Registro Civil aclararon que todos los DNI y pasaportes emitidos con anterioridad conservan plena validez hasta su fecha de vencimiento original. No es obligatorio realizar una renovación anticipada a menos que el documento se encuentre vencido, deteriorado o con datos desactualizados.

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

Para aquellos ciudadanos que necesiten realizar gestiones identificatorias, la solicitud de turnos se administra de manera digital mediante el sistema Cidi a través de dos vías oficiales:

WhatsApp: 264 459-2201

Web oficial del Gobierno de San Juan.

El organismo recordó que el sistema de turnos rige exclusivamente para DNI común y pasaporte común. En tanto, los trámites de DNI y pasaporte exprés (sujetos a capacidad operativa), así como las solicitudes de partidas (Nacimiento, Matrimonio, Unión Convivencial y Defunción), se realizan de manera presencial sin turno previo.