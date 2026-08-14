Rivadavia suma equipamiento: presentó dos nuevos camiones para optimizar servicios

En un esfuerzo continuo por fortalecer la operatividad del municipio, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó este viernes la presentación de dos nuevos camiones de caja abierta que se integran al parque automotor local. El objetivo central de esta inversión es agilizar los servicios públicos y ampliar la capacidad de trabajo en los distintos barrios del departamento.

Más eficiencia en el territorio Las nuevas unidades fueron adquiridas con el fin de optimizar las tareas operativas, el mantenimiento y la logística diaria. Con estos dos camiones, el municipio de Rivadavia totaliza seis unidades de este tipo, diseñadas especialmente para atender las demandas operativas más exigentes en todo el territorio rivadaviense.

"Seguimos incorporando equipamiento para que nuestros equipos puedan trabajar mejor y llegar más rápido a cada barrio. Cada nueva movilidad representa más capacidad de trabajo y mejores servicios para los vecinos de Rivadavia", destacó Miodowsky durante el acto de presentación.

La incorporación de estos camiones no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una política sostenida de renovación y ampliación del parque automotor emprendida por la actual gestión. De acuerdo con los datos brindados por el municipio, ya se han incorporado 31 nuevas movilidades desde el inicio del mandato de Miodowsky.

El plan de fortalecimiento de la infraestructura municipal incluye, además de los camiones para servicios generales, vehículos destinados específicamente a la Policía Comunal y a las distintas comunas municipales. Según indicaron desde el área de prensa, este despliegue permite tener una presencia territorial más firme y una capacidad de respuesta ante las urgencias mucho más eficiente.